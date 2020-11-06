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Лондон поставят перед ответом за дело Скрипалей

06 ноября 2020, 10:20  •  50 • Политика
Фото: I-Images/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Обвинения в адрес России до сих пор не подкрепили никакими доказательствами
В связи с отравлением Скрипалей в Солсбери осталась масса неотвеченных вопросов, которые в Великобритании стараются игнорировать, засыпая Россию обвинениями в использовании химического оружия. Поэтому в Москве обновят запрос к Лондону, чтобы получить ответы на вопросы по расследованию дела. Об этом заявил постоянный представитель России при СБ ООН Василий Небензя.
Он отметил, что после инцидента с Навальным с британской стороны стали снова звучать обвинения в адрес России и призывы к ответу за, как они полагают, содеянное.
"Я хочу напомнить о том, о чем многие стали забывать, а некоторые предпочитают не вспоминать. Так и остались неотвеченными масса вопросов, связанных с инцидентом со Скрипалями, на которые британская сторона предпочитает не отвечать, а эти вопросы не замечать", – приводит слова постпреда РИА "Новости".
По его словам, Лондон объявил Москву виноватой в отравлении, не вдаваясь в детали разбирательства, поскольку это высоко ценится. Небензя отметил, что Россия сможет "освежить память британских коллег" и потребовать у них ответов на давно стоящие вопросы.
Российская сторона не оставляет попытки выяснить, что стало с Сергеем и Юлией Скрипалями. Однако до сих пор власти Великобритании не ответили на запрос.

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