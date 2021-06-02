Лондон пошёл против США: Политолог назвал заказчиков "дела Протасевича"

Политолог, международный эксперт, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в разговоре с Царьградом назвал заказчиков "дела Протасевича", отметив, что Лондон пошёл против США.

По словам Мартынова, предстоящая встреча президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена важна всем, однако накануне саммита включились пропагандистские машины.

"Так, эта ещё не состоявшаяся встреча уже отыгрывается или реализуется, скажем, в Европе. Там тоже далеко не всем нравится, что старик Байден сдал назад. Старик Байден сдал назад, решил отстать, так сказать, от, например, "Северного потока", - прокомментировал Мартынов.

По его словам, такая позиция Вашингтона не нравится многим "европейским лимитрофам", поскольку они делали серьёзные ставки на конфронтацию с "Северным потоком" и с Россией, в частности.

"Мотором русофобии в Европе остаётся Британия. И такие все специальные операции типа провокаций в Белоруссии, я практически уверен, что это авторство "Ми-6" и товарища Мура. Многие другие вещи", - пояснил эксперт.

Он полагает, что британцы пытаются занять место США в Евроатлантическом партнёрстве, пользуясь тем, что безусловный авторитет американцев, особенно на фоне президентства Байдена, пошатнулся.

"Британия, выйдя из Европейского союза, пытается быть таким внешним модератором, вернее, занять место внешнего модератора… В общем, много таких интересных сюжетов накануне этой встречи. Но я убеждён, что подобные встречи нужны и важны", - заключил политолог.