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Лондон поддержал готовность Зеленского разрешить конфликт в Донбассе

09 июля 2019, 00:09  •  66 • Украина
МИД Великобритании приветствует намерение украинского лидера Владимира Зеленского разрешить конфликт на востоке Украины. Об этом заявил представитель британского внешнеполитического ведомства.
 
© Serg Glovny/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
 

«Мы приветствуем готовность президента Зеленского к тому, чтобы добиться прогресса на пути к разрешению конфликта на востоке Украины, и призыв к позитивному сотрудничеству России», — приводит РИА Новости его слова.

Он также отметил, что Лондон продолжает поддерживать «минский мирный процесс и работу Германии и Франции в рамках нормандского формата».

8 июля Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести в Минске переговоры и обсудить ситуацию вокруг Крыма и Донбасса.

По его словам, такую встречу можно провести вместе с президентом США Дональдом Трампом, британским премьером Терезой Мэй, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. 

Белорусский лидер Александр Лукашенко позднее поддержал это предложение.

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