|
Лондон поддержал готовность Зеленского разрешить конфликт в Донбассе
09 июля 2019, 00:09 • 66 • Украина
МИД Великобритании приветствует намерение украинского лидера Владимира Зеленского разрешить конфликт на востоке Украины. Об этом заявил представитель британского внешнеполитического ведомства.
© Serg Glovny/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
«Мы приветствуем готовность президента Зеленского к тому, чтобы добиться прогресса на пути к разрешению конфликта на востоке Украины, и призыв к позитивному сотрудничеству России», — приводит РИА Новости его слова.
Он также отметил, что Лондон продолжает поддерживать «минский мирный процесс и работу Германии и Франции в рамках нормандского формата».
8 июля Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести в Минске переговоры и обсудить ситуацию вокруг Крыма и Донбасса.
По его словам, такую встречу можно провести вместе с президентом США Дональдом Трампом, британским премьером Терезой Мэй, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Белорусский лидер Александр Лукашенко позднее поддержал это предложение.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
66
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
08 июля 2019, 11:24
|
07 июля 2019, 09:09
|
03 июля 2019, 04:39
|
07 июля 2019, 12:24
|
04 июля 2019, 06:39
|
02 июля 2019, 02:39
|
07 июля 2019, 12:39