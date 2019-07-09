Лондон поддержал готовность Зеленского разрешить конфликт в Донбассе

МИД Великобритании приветствует намерение украинского лидера Владимира Зеленского разрешить конфликт на востоке Украины. Об этом заявил представитель британского внешнеполитического ведомства.

«Мы приветствуем готовность президента Зеленского к тому, чтобы добиться прогресса на пути к разрешению конфликта на востоке Украины, и призыв к позитивному сотрудничеству России», — приводит РИА Новости его слова.

Он также отметил, что Лондон продолжает поддерживать «минский мирный процесс и работу Германии и Франции в рамках нормандского формата».

8 июля Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести в Минске переговоры и обсудить ситуацию вокруг Крыма и Донбасса.

По его словам, такую встречу можно провести вместе с президентом США Дональдом Трампом, британским премьером Терезой Мэй, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Белорусский лидер Александр Лукашенко позднее поддержал это предложение.