Лондон отказался решать судьбу Тинькова онлайн. Слушания по экстрадиции в США перенесли

В Лондоне 27 апреля не будут проводить по видеосвязи судебное слушание по экстрадиции Олега Тинькова в США. Планировалось, что процедура состоится в Вестминстерском магистратском суде онлайн, по видеосвязи.

Однако, пояснили в инстанции, заседание будет перенесено на более позднюю дату.

По информации ТАСС, комментариев со стороны представителей Тинькова пока не последовало.

Ранее американская Налоговая служба выдвинула претензии к Тинькову, утверждая, что бизнесмен предоставил заведомо ложные сведения о своих активах при отказе от американского гражданства в 2013 году. Предпринимателю грозит до шести лет лишения свободы. Суд отпустил бизнесмена под залог в 20 млн фунтов стерлингов ($36 млн).

В апреле он ушел с поста председателя совета директоров Тинькофф Банка. Его место занял директор по развитию бизнеса, зампред правления Станислав Близнюк.