Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
А как же «агрессор»? Украинская верхушка выстраивается в очередь на поклон в Мос...
«Вообще не объяснили ситуацию»: почему 27 серпуховских врачей отказались работат...
«Армата» сдала экзамен в Сирии
"Он американец": "Иностранное гражданство" депутата вызвало ...
Главная / В мире

Лондон отказался решать судьбу Тинькова онлайн. Слушания по экстрадиции в США перенесли

21 апреля 2020, 13:10  •  45 • В мире
Слушания по выдаче российского бизнесмена Олега Тинькова из Лондона в США перенесли. Как сообщили в суде, слушание состоится позднее.
В Лондоне 27 апреля не будут проводить по видеосвязи судебное слушание по экстрадиции Олега Тинькова в США. Планировалось, что процедура состоится в Вестминстерском магистратском суде онлайн, по видеосвязи.
Однако, пояснили в инстанции, заседание будет перенесено на более позднюю дату.
По информации ТАСС, комментариев со стороны представителей Тинькова пока не последовало.
Ранее американская Налоговая служба выдвинула претензии к Тинькову, утверждая, что бизнесмен предоставил заведомо ложные сведения о своих активах при отказе от американского гражданства в 2013 году. Предпринимателю грозит до шести лет лишения свободы. Суд отпустил бизнесмена под залог в 20 млн фунтов стерлингов ($36 млн).
В апреле он ушел с поста председателя совета директоров Тинькофф Банка. Его место занял директор по развитию бизнеса, зампред правления Станислав Близнюк.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



45
Источник
Похожие новости
21 апреля 2020, 00:10
"Русских все боятся": Американский комик рассказал, что его спасает в подворотнях США
21 апреля 2020, 08:10
"Король вентиляторов" и большой провал: Трамп, получивший помощь из России, перевернул всё с ног на голову
21 апреля 2020, 02:10
Главное о распространении коронавируса в мире к этому часу: Передышка в Британии и 20 тысяч смертей во Франции
21 апреля 2020, 02:10
Богачи готовят бункеры для самоизоляции. На случай, "когда биооружие будет уничтожать бедняков"
21 апреля 2020, 08:10
"Показал буржую, кто тут босс": Пентагон пожаловался на "опасное маневрирование" русского истребителя
21 апреля 2020, 08:10
"Спасибо русским": От COVID-19 в ЕС спасаются не только с помощью наших специалистов, но и песнями
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 апреля 2020, 07:10
«Животное» Черновол увезли в родную деревню под домашний арест
18 апреля 2020, 06:10
«Зелёные человечки» уже в Киеве: Готовы к захвату по приказу ГРУ, – украинский генерал
18 апреля 2020, 08:10
Снова банальный грабёж. Экс-нардеп рассказал, кто в действительности стоит за пожаром в Чернобыле
16 апреля 2020, 21:10
Особенно "удачно" вышло с Италией, Германией и Францией: Заявление НАТО вызвало взрывной хохот
20 апреля 2020, 03:10
"Он американец": "Иностранное гражданство" депутата вызвало скандал в Госдуме
15 апреля 2020, 17:10
Ситуация на Украине приобретает неуправляемый характер
18 апреля 2020, 23:35
Малайзийский "Боинг" над Донбассом сбила ракета с "пластилиновой" начинкой
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.