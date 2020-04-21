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Лондон отказался решать судьбу Тинькова онлайн. Слушания по экстрадиции в США перенесли
21 апреля 2020, 13:10 • 45 • В мире
Слушания по выдаче российского бизнесмена Олега Тинькова из Лондона в США перенесли. Как сообщили в суде, слушание состоится позднее.
В Лондоне 27 апреля не будут проводить по видеосвязи судебное слушание по экстрадиции Олега Тинькова в США. Планировалось, что процедура состоится в Вестминстерском магистратском суде онлайн, по видеосвязи.
Однако, пояснили в инстанции, заседание будет перенесено на более позднюю дату.
По информации ТАСС, комментариев со стороны представителей Тинькова пока не последовало.
Ранее американская Налоговая служба выдвинула претензии к Тинькову, утверждая, что бизнесмен предоставил заведомо ложные сведения о своих активах при отказе от американского гражданства в 2013 году. Предпринимателю грозит до шести лет лишения свободы. Суд отпустил бизнесмена под залог в 20 млн фунтов стерлингов ($36 млн).
В апреле он ушел с поста председателя совета директоров Тинькофф Банка. Его место занял директор по развитию бизнеса, зампред правления Станислав Близнюк.
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