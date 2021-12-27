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Лондон официально объявил Россию врагом. Русские ответили: "Кажется, Британия входит в НАТО?"

27 декабря 2021, 09:45  •  458 • Политика
Лондон официально объявил Россию своим врагом. Глава британского МВД даже назвал "железные", по его мнению, аргументы в пользу такой позиции. Русские не стали спорить, но короткий ответ дали: "Кажется, Британия входит в НАТО?"
Напомним, что во враги Великобритании нашу страну записал глава британского МВД Дэмиан Хайндс. По словам Хайндса, "враждебно настроенными" по отношению к Великобритании странами являются Иран, Китай и Россия. Свои слова он объяснил тем, что у всех названных стран большой человеческий потенциал, который при необходимости может обеспечить большое военное присутствие.
"Они могут проводить и действительно проводят информационные операции и задействованы множеством разных способов", - заявил он в интервью газете Telegraph.
Русские пользователи Сети ответили на такие слова британского министра. На причину враждебности к России указала пользователь Виктория Никифорова.
"Кажется, Британия входит в НАТО? Этим всё сказано", - написала она.
"Быть другом таких изощрённых провокаторов, как британцы, унизительно в приличном обществе", - отметил Арсений Новиков.
Пользователь "Андрей Скептик" разбавил комментарии шуткой:
"Так не зачем было Бонда везде посылать, настроили против себя", - отметил он.

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