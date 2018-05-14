А в Британии самая высокая в Старом Свете концентрация исламистов

Эндрю Паркер, генеральный директор британской разведслужбы МИ5 (занимается обеспечением внутренней безопасности), призвал Европу сохранять тесные связи и обмен разведывательной информацией с Лондоном после того, как Великобритания выйдет из Европейского союза.

Главными угрозами безопасности Великобритании Паркер назвал исламский терроризм и Россию, и оценил нынешний уровень сотрудничества спецслужб ЕС как неудовлетворительный: «Уровень сотрудничества европейских разведок не узнать, он совсем не такой, каким был пять лет назад. В современном нестабильном мире нам важно как никогда ранее обьединить свои силы».

Эскапада Паркера вызвана желанием Лондона сохранить за собой право доступа к разведывательной информации стран континентальной Европы. В противном случае Великобритания вынуждена будет уступить звание страны с самой развитой разведкой Европы Германии, своему скрытому геополитическому конкуренту. В Берлине стараются выпроводить британцев из ЕС как можно скорее, чтобы сделать Европу более «немецкой».

При этом Великобритания остаётся страной с самой высокой концентрацией исламистских группировок в Европе. 13% британских мусульман поддерживают запрещённую в России "Аль-Каиду", высок процент тех, кто поддерживает такие организации как "Аль-Мужаджирин", Вооружённая исламская группа, Исламский фронт спасения, "Аль-Джихад", "Хизб-ут-Тахрир" и др. В 2001 году "Аль-Каида" провела в Лондоне свой съезд с участием других джихадистских организаций Ближнего Востока.

Данные о засилье исламистов, превративших Британские острова в свою базу, говорят о том, как МИ5 обеспечивает внутреннюю безопасность Великобритании гораздо больше, чем публичные речи генерального директора этой спецслужбы Эндрю Паркера.