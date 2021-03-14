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Лондон хочет наказать жену Башара Асада: Интерпол грозит "красной меткой"

14 марта 2021, 15:25  •  177 • Политика
Британские власти инициировали расследование в отношении Асмы Асад, супруги президента Сирии. Официальный Лондон считает, что жена политика подстрекала террористов, - Интерпол уже готов выдать так называемое "красное уведомление".
Полиция Великобритании сообщила о начале предварительного расследования в отношении супруги сирийского президента Башара Асада. Если вина первой леди Сирии будет доказана, её могут лишить британского гражданства.
Как стало известно газете The Sunday Times, к началу расследования правоохранителей побудили сообщения о том, что Асма Асад использовала своё влияние, чтобы подстрекать боевиков к террористическим актам.
Авторами обращения с обвинениями в адрес первой леди выступили юристы лондонской адвокатской палаты Guernica 37. Они также указали, что Асма Асад открыто поддерживает сирийские вооружённые силы.
Журналисты издания не исключили, что если вина Асмы Асад будет доказана, то Интерпол выдаст в отношении супруги сирийского лидера "красное уведомление". Это будет означать запрет для неё на выезд за пределы Сирии, при этом Великобритания может лишить её гражданства либо потребовать экстрадиции жены Асада.

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