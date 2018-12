″Лондон играет всё грязнее″: Захарова обвинила ВВС в намеренном искажении фактов

Ранее телерадиокомпания ВВС сообщила в своем Twitter о том, что якобы обратилась в МИД с жалобой на утечку данных своих сотрудников в Москве. И даже опубликовала заявление главы Всемирной службы ВВС Джейми Ангуса, в котором тот говорит об обращении к российским властям в связи с инцидентом.

Однако официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Facebook не только опровергла заявление британской телерадиокомпании, но и обвинила ВВС в намеренном искажении фактов.

″Телерадиокорпорация Би-би-си на своём сайте написала, что обратилась в МИД с жалобой на утечку данных своих сотрудников, - напомнила дипломат. - Никаких обращений с жалобами от Би-би-си на конец рабочего дня 29 декабря не поступало″.

Более того, по словам Захаровой, в диппредставительство не обращался и зав корпунктом - ″не звонила и не писала, хотя все телефоны им прекрасно известны″.

Захарова также отметила, что в субботу, 29 декабря, в 16:55 ″был запрос с вопросами от корреспондента″. На них российские дипломаты ответили. В том числе обратили внимание СМИ на то, что никаких обращений от корпункта в Москве получено не было.

Однако в статье ВВС про жалобу нет, как отмечает Захарова. Она иронично отметила работу и самих корреспондентов, сравнив их с британскими учеными.

″Наши ответы при написании статьи естественно включены не были. Это намеренное искажение фактов, - особо подчеркивает российский дипломат. - Потрясающе работают британские журналисты. Их могут обогнать лишь британские учёные″.

В то же время дипломат обратила внимание на затишье от ВВС за последние несколько дней, отметив, что ранее из редакции ей звонили часто. Захарова не исключила, что в СМИ, возможно, ″ждали инструкций от кого-то из Лондона″.

″Не от тех ли, кто сливал в "Таймс" списки "Спутника"? - поинтересовалась Захарова и резюмировала: - Лондон играет всё грязнее″.

The #BBC has written to the Russian authorities to raise concerns about the apparent leak of personal information about its Moscow staff. Statement from @bbcworldservice Director Jamie Angus @grvlx001 pic.twitter.com/cbqT4d8wcI