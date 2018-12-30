«Лондон играет всё грязнее»: в МИД России опровергли получение жалобы от BBC на публикацию данных её сотрудников

МИД России не получало от BBC никаких официальных обращений с жалобами на публикацию данных сотрудников московского бюро телекомпании. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она подчеркнула, что в министерство пришёл запрос от журналиста британской корпорации, на который был дан ответ. При этом Захарова отметила, что BBC не использовала полученные ответы при написании материала. Ранее, 29 декабря, телекомпания сообщила, что подала официальную жалобу в МИД РФ с связи с появлением в сети личных данных 44 сотрудников московского бюро BBC. Эксперты отмечают, что британская корпорация стремится создать себе образ жертвы после скандала, связанного с поиском сотрудниками BBC «российского следа» в протестном движении во Франции и публикаций в британских СМИ фотографий и имён сотрудников эдинбургского бюро агентства Sputnik.

BBC не обращались с жалобами на публикацию персональных данных своих сотрудников в российское министерство иностранных дел. Об этом заявила официальный представить МИД РФ Мария Захарова

«Никаких обращений с жалобами от BBC на конец рабочего дня 29 декабря не поступало —в ДИП (департамент информации и печати. — RT) никто от BBC не обращался: завкорпунктом не звонила и не писала. Хотя все телефоны им прекрасно известны», — написала она в своём Facebook.

Ранее в BBC заявили, что обратились к российским властям из-за публикации в сети данных своих сотрудников. По мнению директора Всемирной службы корпорации Джейми Ангуса, оглашение персональной информации журналистов Русской службы BBC представляет для них угрозу.

«Мы попросили российские власти расследовать это происшествие, которое не может не вызывать тревогу. Безопасность наших сотрудников в Москве является нашим приоритетом. Для нашей аудитории в Великобритании и по всему миру важна работа, которую московское бюро BBC выполняет на протяжении многих лет», — приводятся слова Ангуса на сайте русской службы BBC.

Захарова подчеркнула, что со стороны BBC в субботу 29 декабря поступил только журналистский запрос. Российская сторона дала ответы на все вопросы, однако они не были представлены в публикации, пояснила представитель внешнеполитического ведомства.

«Был запрос с вопросами от корреспондента в 16:55 субботы, на которые ДИП ответил. И, в частности, департамент инициативно обратил внимание журналистов, что никаких обращений от корпункта в Москве не получал. Что самое замечательное, наши ответы при написании статьи естественно включены не были. Это намеренное искажение фактов», — отметила Захарова.

Она добавила, что как правило, в случае необходимости, корреспонденты BBC звонят и пишут ей, однако в этот раз с ней никто не пробовал связаться.

«В этот раз за несколько дней не позвонил никто. Почему? Может, ждали инструкций от кого-то из Лондона? Не от тех ли, кто сливал в Таймс списки Спутника? Лондон играет всё грязнее», — заключила Захарова.

BBC не опубликовал ответы российского МИД из-за нежелания демонстрировать альтернативную точку зрения, считает профессор кафедры сравнительной политологии РУДН, политолог Юрий Почта.

«BBC не публикуют ответы МИД России, потому что они их не интересуют. Есть их мнение, а всё остальное — это уже не мнение, а так, какая-то болтовня, информационный шум. Здесь нет диалога… Есть только обвинения против нас. Считается, что этого достаточно», — отметил он.

«Абсолютное непонимание и разочарование»

Напомним, 25 декабря в сети появились данные 44 сотрудников BBC, работающих в России. В частности, были приведены полные имена и фотографии работников. При этом ранее, 24 декабря, британская газета The Sunday Times опубликовала список сотрудников российского новостного агентства Sputnik в Великобритании, вместе с именами и фотографиями.

В Кремле эту публикацию осудили. «Мы негативно относимся к этому и на самых разных уровнях высказывали абсолютное непонимание и разочарование в связи с тем, что творится сейчас в Великобритании в отношении журналистов Sputnik и RT», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Статью The Sunday Times с личными данными журналистов прокомментировала и главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

«Таймс» публикует поимённый список наших британских журналистов с фотографиями под заголовком о «кремлёвских марионетках». С наступающим новым тысяча девятьсот тридцать третьим годом вас, май бритиш френдз», — написала Симоньян в своём Telegram-канале.

Напомним, в этот год в Германии к власти пришёл Адольф Гитлер, который тогда же издал указ «О защите народа и государства», по которому были ограничены свобода слова, свобода прессы и свобода собраний.

Публикация данных журналистов связана с информационной войной, которая ведётся против России, считает Джоанна Росс — одна из сотрудниц Sputnik, чьи данные были обнародованы,

«Можно было этого ожидать, потому что мы привыкли в Sputnik, что нас называют «помощниками Кремля», «девушками Путина» — была такая статья два года назад. К сожалению, мы находимся сейчас в информационной войне», — сказала она RT.

Эксперты отмечают, что западные СМИ придерживаются двойных стандартов в отношении публикации личных данных журналистов.

«Британский журналист — он особый, а российский — это пропагандист, агитатор Кремля, человек который искажает истину и публикует фейковые новости. У британцев часто проскальзывает высокомерие и презрительное отношение к тем, кто с ними спорит. По их мнению, мы должны подчиняться и во всём соглашаться», — отметил Юрий Почта.

«Копилось много вопросов»

Ранее Роскомнадзор начал проверку в отношении BBC на соответствие их материалов российскому законодательству. В Кремле подчеркнули, что по отношению к медиакорпорации «у многих на протяжении длительного времени копилось много вопросов».

«В Москве у разных ведомств неоднократно появлялись вопросы в отношении конкретных материалов, конкретных эпизодов с освещением событий, связанных с Российской Федерацией, с освещением того, что происходит в Сирии и внутри России», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В самом Роскомнадзоре подчеркнули, что проверка была инициирована в ответ на аналогичные действия британского медиарегулятора Ofcom, который заявил о якобы нарушении телеканалом RT вещательного кодекса в Великобритании.

Маргарита Симоньян отметила несостоятельность этих обвинений.

«Просто чтобы вы понимали уровень бреда. Первое. Британский Ofcom считает, что в RT нарушили законы вещания, потому что дали в эфир и «не подвергли сомнению заявления российского Министерства обороны по Сирии», — написала главный редактор RT в своём Telegram-канале.

Кроме того, британский медиарегулятор потребовал предоставить «альтернативную точку зрения» в материале про украинский детский конкурс в честь дивизии СС «Галичина».

«А также мы рассказали о конкурсе детского рисунка в честь дивизии СС «Галичина» и «не представили альтернативной точки зрения». То есть, надо полагать, точки зрения СС. Я не шучу», — добавила Симоньян.

«Я ищу углы»

Кроме того, ранее один из корреспондентов, освещавших протесты «жёлтых жилетов» во Франции передал РИА Новости переписку с сотрудницей русской службы BBC Ольгой Ивашиной. В ходе общения она пыталась выяснить у корреспондента, есть ли возможность обвинить Россию в происходящих во Франции протестах.

«А может, какой-нибудь русский бизнес наваривается на этом сейчас хорошо? Может, они там котлеты массово едят, например? Или там ультраправые, может, главные заводилы? Я ищу углы, да, — говорит корреспондент BBC Ольга Ивашина. — Редакция требует крови, чё».

В самой корпорации подтвердили подлинность этой переписки, отметив, что продолжают придерживаться «принципов беспристрастной и независимой журналистики».

«Так как министр иностранных дел Франции публично комментировал сообщения СМИ о возможном влиянии на протесты из России, вполне логично, что наш корреспондент изучал и этот аспект тоже. Однако в итоге в её репортажах возможная связь с Россией не упоминается вовсе», — говорится в ответе BBC на запрос RT.

Эта ситуация говорит о том, что на BBC сотрудники работают «по методичке», созданной начальством по заказу правительства Великобритании, отметила Маргарита Симоньян.

«А грусть самая большая заключается в том, что это наши с вами соотечественники, потому что речь идёт о Русской службе новостей и девочка эта русская, которая всё это пишет. Потому что у неё её начальство, оплачиваемое Форин Офис, чужим государством, не самым к нам дружественным, требует найти доказательства плохого поведения России, «русского следа». И она из кожи вон лезет, чтобы эти доказательства обнаружить», — сказала она в эфире «Россия 24».

Британская корпорация на фоне скандалов, заявляя о жалобе в МИД, стремится создать себе образ жертвы, отметил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.