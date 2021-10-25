Лондон и Вашингтон поставляют Киеву ракеты, в надежде, что Владимир Зеленский развяжет войну

Украина получит от Великобритании «ракетное вооружение», – заявил посол Вадим Пристайко. Ранее в британской The Times появилась статья о ракетах, «которые могут одновременно поражать несколько целей», – ими будут оснащены украинские корабли и самолёты. Так вот, значит, какие ракеты обещал «направить на Москву» советник президентской администрации Алексей Арестович («Путин доиграется!») Вот и российский МИД сегодня признал – «нельзя исключить поставок американских и британских ракет Украине».

В свете вышесказанного показательна истерика польского премьера Матеуша Моравецкого, пообещавшего «защищать Польшу в случае наступления третьей мировой войны, которую может развязать Евросоюз». Похоже, в Варшаве о чём-то прознали. «Что будет, если Еврокомиссия начнёт третью мировую войну? – вопрошает Моравецкий. – Если она начнёт третью мировую войну, мы будем защищать наши права с помощью любого оружия, которое только есть в нашем распоряжении». По всей видимости, над последствиями подстрекательства англичан и американцев задумываются не только в Варшаве, но и в Москве. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказался о последствиях сближения Украины и НАТО: «Мы не можем этому помешать. Это невозможно. Но мы можем минимизировать последствия таких шагов для нашей страны. У меня нет сомнения, что, продолжись дальше сближение Украины и НАТО, в России будет сделано всё, что необходимо». Всё, что необходимо, – о чём речь? И как именно «минимизировать»? Как далеко могут простираться превентивные меры, которые подразумевает Песков (и не в этой ли связи у польского премьера случилась истерика?). Пишут, что в ходе недавнего визита в Москву замглавы Госдепа США Нуланд предложила заключить сделку. Разделить Украину на западную и восточную части: одна – России, другая – Западу. Это ли не лучшая превентивная мера – демонтировать украинское государство, как таковое? Впрочем, ракеты, направленные на Москву, так или иначе, появятся в Галиции и на Волыни – и эту угрозу не могут не принимать во внимание в Минобороны РФ.

Напряжение день ото дня нарастает, и не покидает ощущение, что украинский нарыв вот-вот будет прорван. Вот только каким именно образом?