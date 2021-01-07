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Лондон готовится признать Крым? Первый шаг сделан - санкции ослаблены
07 января 2021, 03:40 • 80 • Политика
Лондон готовится признать Крым? Первый шаг сделан - санкции в отношении российского полуострова были смягчены. Пакет данных послаблений вступил в действие с начала текущего года.
Кабмин Великобритании принял решение несколько ослабить санкции в отношении России, введённые после воссоединения РФ с Крымом.
Выйдя из состава Евросоюза, власти Соединённого Королевства пошли на смягчение ограничений. Пакет данных послаблений вступил в действие с начала текущего года.
Текст соответствующего распоряжения был выложен на официальном портале правительства страны.
Таким образом, британские корабли вновь смогут пользоваться услугами морских портов в Керчи, Евпатории и Ялте. Кроме того, отменён мораторий на оплату услуг крымского отделения "Госгидрографии".
Тем, кто собирается приобретать услуги вышеназванных портов полуострова, однако, следует заблаговременно уведомлять регулятор Соединённого Королевства, отвечающий за контроль над соблюдением санкций.
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