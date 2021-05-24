Лондон допустил введение санкций против "Северного потока-2" из-за рейса Ryanair

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Инцидент произошел не без "молчаливого согласия" Москвы, считают британцы

Великобритания пригрозила возможным введением новых санкций в отношении "Северного потока-2" из-за случившегося в аэропорту Минска.

С таким предложением выступил глава комитета по иностранным делам Палаты общин Том Тугендхат, который поинтересовался у министра иностранных дел, будут ли предприняты хоть какие-то шаги к заморозке строящегося "Северного потока-2" и уже эксплуатируемого газопровода "Ямал", через который "проходит через Белоруссию, от которого поступают деньги, поддерживающие этот тиранический режим" Александра Лукашенко.

Глава британского МИД Доминик Рааб, выступая в парламенте, заметил, что "трудно поверить", что случившееся в Минске произошло "без молчаливого согласия Москвы". Позже он пояснил, что нет никаких прямых доказательств того, что Россия может быть причастна к посадке самолета Ryanair, однако Лондон в любом случае подумает об усилении санкционного давления на РФ.

При этом Рааб пообещал, что в скором времени Лондон обсудит этот вопрос со своими партнерами, а затем примет окончательное решение о дальнейших шагах, сообщает The Guardian.

"Мы в срочном порядке обсудим все возможности. Но важно, чтобы наши усилия были скоординированы",

– подытожил глава британского ведомства.

Ранее в Белоруссии раскрыли детали сообщения о минировании самолета Ryanair, совершившего 23 мая экстренную посадку в Минске. В Минтрансе страны заявили, что авторы сообщения о минировании грозили взорвать бомбу в небе над Вильнюсом, при этом подчеркнув, что Минск не оказывал никакого давления на командира судна при принятии решения о посадке самолета.