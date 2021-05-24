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Лондон допустил введение санкций против "Северного потока-2" из-за рейса Ryanair
24 мая 2021, 22:05 • 87 • Политика
Инцидент произошел не без "молчаливого согласия" Москвы, считают британцы
Великобритания пригрозила возможным введением новых санкций в отношении "Северного потока-2" из-за случившегося в аэропорту Минска.
С таким предложением выступил глава комитета по иностранным делам Палаты общин Том Тугендхат, который поинтересовался у министра иностранных дел, будут ли предприняты хоть какие-то шаги к заморозке строящегося "Северного потока-2" и уже эксплуатируемого газопровода "Ямал", через который "проходит через Белоруссию, от которого поступают деньги, поддерживающие этот тиранический режим" Александра Лукашенко.
Глава британского МИД Доминик Рааб, выступая в парламенте, заметил, что "трудно поверить", что случившееся в Минске произошло "без молчаливого согласия Москвы". Позже он пояснил, что нет никаких прямых доказательств того, что Россия может быть причастна к посадке самолета Ryanair, однако Лондон в любом случае подумает об усилении санкционного давления на РФ.
При этом Рааб пообещал, что в скором времени Лондон обсудит этот вопрос со своими партнерами, а затем примет окончательное решение о дальнейших шагах, сообщает The Guardian.
"Мы в срочном порядке обсудим все возможности. Но важно, чтобы наши усилия были скоординированы",
– подытожил глава британского ведомства.
Ранее в Белоруссии раскрыли детали сообщения о минировании самолета Ryanair, совершившего 23 мая экстренную посадку в Минске. В Минтрансе страны заявили, что авторы сообщения о минировании грозили взорвать бомбу в небе над Вильнюсом, при этом подчеркнув, что Минск не оказывал никакого давления на командира судна при принятии решения о посадке самолета.
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