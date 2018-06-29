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Лондон делает ставку на Варшаву

29 июня 2018, 02:09  •  57 • В мире
Польша хочет, чтобы Евросоюза было меньше, а НАТО больше
Великобритания, стараясь после выхода из Евросоюза сохранить за собой сферу влияния в континентальной Европе, снова идёт на сближение с Польшей. 21 июня в Варшаве состоялись переговоры глав МИД и министерств обороны двух стран – Бориса Джонсона и Гэвина Уильямсона с Яцеком Чапутовичем и Мариушем Блащчаком.
Конкретика переговоров не раскрывалась. Известно только, что речь шла о польско-британском сотрудничестве в области нейтрализации угрозы использования ядерного, химического и биологического оружия, укрепления системы коллективной безопасности в киберпространстве, поддержки прозападных СМИ в Восточной Европе и взаимодействия двух стран в рамках НАТО. В последнем случае готовится отдельный план действий, пункты которого были намечены во время встречи.
«Великобритания и Польша – близкие друзья и союзники по широкому спектру вопросов, включая безопасность, внешнюю политику, торговлю и культуру. Данная встреча ещё более укрепит наши отношения, которые становятся крепче и крепче», – заявил Борис Джонсон. «Польша и Великобритания сталкиваются с одними и теми же нарастающими угрозами нашей безопасности, процветанию и образу жизни. Обе страны – важные союзники в Европе и НАТО, и обе обязуются играть ведущую роль в деле обеспечения безопасности наших народов и всей континентальной Европы», – в тон ему высказался Гэвин Уильямсон.
С некоторых пор Восточная Европа стала занимать значимое место во внешней политике Лондона. Польские министры зачастили в британскую столицу, а польский премьер заявил о готовности Польши к новому этапу в отношениях с Великобританией. Британцы воспринимают это как приглашение закрепиться в Восточной Европе.
Результаты британско-польского сближения уже просматриваются, и прежде всего в военной области. Британские ВВС приступили к патрулированию Чёрного моря с аэродрома Когэлничану на юге Румынии. Тогдашний министр обороны Великобритании Майкл Фэллон указал на интенсификацию усилий Лондона по укреплению системы коллективной безопасности НАТО от Балтики до Чёрного моря, в связи с чем и появились в Румынии британские лётчики, а в Эстонии – британские пехотинцы 5-го стрелкового полка.
Как и в XIX веке, Великобритания стремится заблокировать России выход через Балтику в Атлантику и через Чёрное море – в Средиземноморье. Через Балтику пролегает самый короткий путь к берегам Британии, а Средиземное море – это ещё один выход в Мировой океан. Здесь англосаксонскому проекту «сдерживания» России на восточном фланге НАТО вполне отвечает польский геополитический проект Междуморья (антироссийского альянса государств, расположенных на балтийско-черноморской перемычке).
Одной из главных забот Британии в Европе всегда было недопущение сближения двух крупных континентальных держав, Германии и России. Выбор Лондоном Польши, территория которой отделяет Германию от России, поэтому вполне логичен. К тому же Польша противится франко-германскому союзу, который, снижая роль англосаксов, мог бы определить дальнейшую судьбу объединённой Европы.
В польской политической культуре географическое положение Польши между Германией и Россией принято характеризовать как «проклятое место Европы». Противодействовать двум соседям, на западе и на востоке, Польша всегда старалась с опорой на англо-американцев, растворяя континенталистские устремления Европы поддержкой атлантистов.
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Политику Польши в Европейском союзе после ухода оттуда Великобритании можно охарактеризовать формулой «больше НАТО, меньше Евросоюза». Связи с НАТО – это, прежде всего, связи с англосаксами, в то время как Евросоюз – это в первую очередь Брюссель и Берлин.
Находясь в составе ЕС, Великобритания имела больше возможностей для сдерживания континентальной интеграции Европы. Покидая ЕС, британцы хотят делегировать эти задачи восточноевропейским странам, первая из которых – Польша. Поэтому дистанцирование восточноевропейских государств от Западной Европы в ходе споров об урегулировании миграционного кризиса и непростые отношения Польши, Венгрии, Чехии с Берлином и Брюсселем Лондону лишь на руку. В операции «похищение Европы» Британия неизменно держит сторону США.
С этой точки зрения для Лондона представляет интерес и Вышеградская четвёрка (Польша, Венгрия, Словакия, Чехия) как сформированная переговорно-интеграционная площадка восточноевропейских государств, на которой Польша рассчитывает играть первую скрипку и с которой можно пытаться влиять на курс Евросоюза.
Если Европейский союз и можно ещё вообразить единым, то действия Польши направлены на расшатывание этого единства. Попытки обеспечить сосуществование в рамках европейского проекта двух геополитических противоположностей – континентальной и атлантистской – всегда вели к подрыву стабильного миропорядка.
Владислав ГУЛЕВИЧ

Фонд Стратегической Культуры

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