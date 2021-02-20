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Лондон дал денег Киеву на "крымский" проект Украины
20 февраля 2021, 23:10 • 113 • Политика
Британцы озаботились отсутствием ажиотажа у жителей полуострова в получении паспортов с трезубцем
Лондон выделил Киеву £168 тыс (около $235 тыс) на проект поддержки неких "крымских" административных структур в Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба МИД Соединенного Королевства.
"К годовщине незаконной аннексии Великобритания объявляет о финансировании нового проекта по улучшению доступа украинцев, проживающих в Крыму, к жизненно важным услугам", – говорится в сообщении.
Вышеозначенные средства должны поддержать местные власти в Херсонщине, чтобы помочь тем, "кто изо всех сил пытается посетить больницы или подать заявление на получение украинских паспортов".
Отмечается, что Британия уже внесла почти £700 тыс. фунтов стерлингов (свыше 27 млн грн) в миссию ООН, которая отслеживает и документирует нарушения прав граждан на российском полуострове.
Также Лондон поприветствовал "крымскую платформу", которая, по задумке киевского режима, должна объединить международное сообщество для поддержки "возвращения"региона в лоно неньки.
Накануне на странице постпредства Украины при ООН в "Фейсбуке" со ссылкой на вице-премьер-министра страны Алексея Резникова постмайданные власти пожаловались на массовую "принудительную паспортизацию" жителей Крыма и Донбасса, которую проводит Россия. Сообщается, что российское гражданство там получили 2,5 млн человек.
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