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Лондон бросает вызов Путину: Британия отправила к границам России 200 боевых машин
09 мая 2021, 16:20 • 333 • Политика
Великобритания объявила об отправке к русским границам 50 танков и 150 единиц техники. "Вооружение и военнослужащие будут объединены с британскими силами в Эстонии, чтобы противостоять Владимиру Путину", - сообщают британские СМИ.
Великобритания решила показать свою силу России. Для этого она отправила в Эстонию 200 грузовиков и 50 танков. Об этом сообщает британская ежедневная бульварная газета Daily Star.
Чуть ранее подобную провокацию предприняли США, устроив в ночь на 8 мая высадку американских десантников в Эстонии. Теперь подобный трюк пытается повторить уже Соединённое Королевство.
- говорится в публикации.
Добавляется, что помимо техники Лондон планирует отправить к границам России порядка 800 британских солдат.
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