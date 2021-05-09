Лондон бросает вызов Путину: Британия отправила к границам России 200 боевых машин

Великобритания объявила об отправке к русским границам 50 танков и 150 единиц техники. "Вооружение и военнослужащие будут объединены с британскими силами в Эстонии, чтобы противостоять Владимиру Путину", - сообщают британские СМИ.

Великобритания решила показать свою силу России. Для этого она отправила в Эстонию 200 грузовиков и 50 танков. Об этом сообщает британская ежедневная бульварная газета Daily Star.

Чуть ранее подобную провокацию предприняли США, устроив в ночь на 8 мая высадку американских десантников в Эстонии. Теперь подобный трюк пытается повторить уже Соединённое Королевство.

Вооружение и военнослужащие будут объединены с британскими силами в Эстонии, чтобы противостоять Владимиру Путину,

- говорится в публикации.

Добавляется, что помимо техники Лондон планирует отправить к границам России порядка 800 британских солдат.