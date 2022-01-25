Лондон берёт под контроль Восточную Европу

Новый Тройственный союз: неоколониальное возрождение Британии?

Великобритания не только вооружает Украину, но и планирует создать явно антироссийский трёхсторонний союз с Украиной и Польшей, главной задачей которого будет «противостояние России». Об этом сообщила министр иностранных дел Британии Элизабет Трасс, выступая на брифинге в Институте Лоуи (Сидней, Австралия).

«После того, как в Лондоне в декабре состоялись переговоры на высоком уровне, мы продолжаем развивать связи не только с Украиной, но и с Польшей, это новые трёхсторонние связи, которые должны активизироваться в самое ближайшее время. Мы же продолжим поддерживать Украину и призывать Россию к деэскалации. Потому что всё, что происходит в Восточной Европе, имеет значение для всего мира. Ведь Россия сегодня угрожает свободе, демократии и верховенству права, а эти угрозы никогда не носят региональный характер, это глобальные угрозы»,

– рассказала Элизабет Трасс, призвав Австралию «реагировать» вместе с Британией, а также помочь Украине найти альтернативные поставки электроэнергии, чтобы освободиться от зависимости от российского газа.

После чего британский Совет по геостратегии опубликовал в Twitter карту будущего тройственного союза, на которой Британия, Польша и Украина соединены осью – эдакая «ось добра» получается, которой противостоят Россия и Белоруссия, обозначенные как враждебные тройственному союзу государства.

Инфографика – Twitter ConGeostrategy

Совет по геостратегии отмечает в Twitter – вот так будет выглядеть новый трёхсторонний союз между Британией, Польшей и Украиной, о котором рассказала в Австралии Элизабет Трасс, правда, очень коротко и в общих чертах.

Напомним, Лондон уже год как активизировал свою работу на украинском направлении, многие эксперты утверждают, что отныне не США, а Британия является «главным куратором» Киева.

По мнению политолога Малека Дудакова, изменить международную повестку Британии, переключившись на Восточную Европу, решил премьер-министр Борис Джонсон, который надеется тем самым решить внутренние проблемы страны и в частности Консервативной партии. Поэтому глава МИД Британии так усиленно демонстрирует заинтересованность Восточной Европой.

А журналист Герман Куликовский, автор Telegram-канала «Старше Эдды» считает, что новый Тройственный союз Британии, Польши и Украины не является оборонительным, так как мощи для обороны у него слишком мало.

«Тройственный союз скорее нужно трактовать не как союз, а как неоколониальное возрождение Британии, заявившей свои права на дикарей Восточной Европы. Защищать в случае войны англичане будут не «союзников», а свои ключевые точки на их территории, например военно-морскую базу Odessa. И даже оборонять не привычным способом, где пехота, танки, флот и артиллерия наносят удары по противнику, а путем разведывательно-дипломатических операций и тайных договорённостей»,

– комментирует новость Куликовский.

Остаётся только напомнить, что Тройственный союз (был когда-то уже такой) положил начало разделу Европы и сыграл важную роль в подготовке и развязывании Первой мировой войны.