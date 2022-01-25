Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Война на четыре дня: Вассерман озвучил время начала атаки против России
"Унижение и бессилие": Сосновский рассказал, как Киев за день настроил...
Лавров устал. Это приговор
Готовьтесь к войне: Что сенсационного сказал отправленный в отставку вице-адмира...
Главная / В мире

Лондон берёт под контроль Восточную Европу

25 января 2022, 14:35  •  117 • В мире
Новый Тройственный союз: неоколониальное возрождение Британии?
Великобритания не только вооружает Украину, но и планирует создать явно антироссийский трёхсторонний союз с Украиной и Польшей, главной задачей которого будет «противостояние России». Об этом сообщила министр иностранных дел Британии Элизабет Трасс, выступая на брифинге в Институте Лоуи (Сидней, Австралия).
«После того, как в Лондоне в декабре состоялись переговоры на высоком уровне, мы продолжаем развивать связи не только с Украиной, но и с Польшей, это новые трёхсторонние связи, которые должны активизироваться в самое ближайшее время. Мы же продолжим поддерживать Украину и призывать Россию к деэскалации. Потому что всё, что происходит в Восточной Европе, имеет значение для всего мира. Ведь Россия сегодня угрожает свободе, демократии и верховенству права, а эти угрозы никогда не носят региональный характер, это глобальные угрозы»,
– рассказала Элизабет Трасс, призвав Австралию «реагировать» вместе с Британией, а также помочь Украине найти альтернативные поставки электроэнергии, чтобы освободиться от зависимости от российского газа.
После чего британский Совет по геостратегии опубликовал в Twitter карту будущего тройственного союза, на которой Британия, Польша и Украина соединены осью – эдакая «ось добра» получается, которой противостоят Россия и Белоруссия, обозначенные как враждебные тройственному союзу государства.
Инфографика – Twitter ConGeostrategy
Совет по геостратегии отмечает в Twitter – вот так будет выглядеть новый трёхсторонний союз между Британией, Польшей и Украиной, о котором рассказала в Австралии Элизабет Трасс, правда, очень коротко и в общих чертах.
Напомним, Лондон уже год как активизировал свою работу на украинском направлении, многие эксперты утверждают, что отныне не США, а Британия является «главным куратором» Киева.
По мнению политолога Малека Дудакова, изменить международную повестку Британии, переключившись на Восточную Европу, решил премьер-министр Борис Джонсон, который надеется тем самым решить внутренние проблемы страны и в частности Консервативной партии. Поэтому глава МИД Британии так усиленно демонстрирует заинтересованность Восточной Европой.
А журналист Герман Куликовский, автор Telegram-канала «Старше Эдды» считает, что новый Тройственный союз Британии, Польши и Украины не является оборонительным, так как мощи для обороны у него слишком мало.
«Тройственный союз скорее нужно трактовать не как союз, а как неоколониальное возрождение Британии, заявившей свои права на дикарей Восточной Европы. Защищать в случае войны англичане будут не «союзников», а свои ключевые точки на их территории, например военно-морскую базу Odessa. И даже оборонять не привычным способом, где пехота, танки, флот и артиллерия наносят удары по противнику, а путем разведывательно-дипломатических операций и тайных договорённостей»,
– комментирует новость Куликовский.
Остаётся только напомнить, что Тройственный союз (был когда-то уже такой) положил начало разделу Европы и сыграл важную роль в подготовке и развязывании Первой мировой войны.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



117
Источник
Похожие новости
24 января 2022, 14:05
"Тем, кто не сбежит…": Бойцов в Киеве учат воевать на столетних пулемётах Дегтярёва
24 января 2022, 15:50
Украинский депутат заявил о военном шантаже России
24 января 2022, 18:40
«Напряжённость растёт»: как в России оценили решение НАТО направить дополнительные силы в Восточную Европу
24 января 2022, 21:00
«Повышение ставок и очень негативная тенденция»: как НАТО усиливает своё присутствие в Восточной Европе
25 января 2022, 09:20
Пушки для Украины. Чем ВСУ предлагают истреблять русских
25 января 2022, 07:30
Право на апелляцию: почему Высокий суд Лондона разрешил Ассанжу оспорить экстрадицию в США
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 января 2022, 07:00
Киев неожиданно согласился на условие России по Донбассу. Русские не верят: "Оче...
25 января 2022, 03:30
Россию заставят вторгнуться на Украину: Турецкий эксперт объяснил замысел США доступн...
25 января 2022, 01:45
Готовится новый поход на Россию: Политолог Сосновский указал на подготовку к атаке
25 января 2022, 11:05
Украине оставят две области. Всё остальное – русское
25 января 2022, 09:20
Заседание СНБО Украины закончилось внезапным признанием секретаря: "Это грех&quo...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 января 2022, 12:20
Американский генерал остепенил желающих войны с Россией неожиданным откровением
22 января 2022, 04:55
Не хотят огласки: США попросят Россию не публиковать их ответ по гарантиям безопасности
22 января 2022, 10:45
Медведи и шакалы захватывают Прибалтику
19 января 2022, 05:10
Войны не будет. Окружение Зеленского заподозрило Байдена в двуличии, чтобы "добить Украину"
19 января 2022, 18:00
Время США закончилось. Названо три способа усмирить воинственную Америку
25 января 2022, 03:30
Россию заставят вторгнуться на Украину: Турецкий эксперт объяснил замысел США доступным языком
20 января 2022, 03:55
"Обратный отсчёт пошёл": дипломат предупредил страны Запада о риске непринятия требований России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.