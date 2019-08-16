Лондон — собачка гордая: Пока не пнёшь, не полетит

Автор:

Покровский Александр

Формально отпустить иранский танкер Grace 1, арестованный ещё 4 июля за нарушение американских санкций против Сирии, решил суд Гибралтара. По всё решающей формальной причине: будто бы власти так и не получили соответствующего запроса от США о продлении задержания судна из Ирана.

Дальше было смешно

В последний момент Штаты решили переиграть это решение гибралтарского суда. Но их лихорадочные усилия пошли прахом – по причинам, о которых чуть ниже. После этого Вашингтон, фигурально говоря, стал в ярости кататься по полу и грызть ковёр. Официальный представитель Госдепа Морган Ортэгус заявила, что теперь могут наступить «серьёзные» последствия «для любых лиц, связанных с Grace I». За то, что «по оценкам США, Grace 1 помогал Корпусу стражей исламской революции, транспортируя нефть из Ирана в Сирию».

Не успел Корпус стражей исламской революции (КСИР) покрыться холодным потом, как в том же заявлении «серьёзность последствий» была взвинчена до ещё более крайних пределов: по словам Ортэгус, экипажу танкера может быть… отказано во въезде в Соединённые Штаты!

М. Ортэгус. Фото: www.globallookpress.com

Всё! Теперь даже массовые расстрелы не спасут КСИР от полнейшей деморализации, повального дезертирства и волны самоубийств! Не говорим уж про экипаж танкера – тот теперь вряд ли дойдёт до Сирии по причине того, что его экипаж в отчаянии от американской санкции выкинется в море.

Понимая, как всё это смешно и жалко выглядит, газета Gibraltar Chronicle (другая ссылка – на английскую The Sun) запустила в пространство версию о том, что в ответ на великодушие властей британского Гибралтара власти Ирана пообещали не отправлять Grace 1 в Сирию. Но и эта жалкая «шестёрочка» оказалась бита: официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави решительно отмёл эту версию, объявив, что «Иран не давал никаких гарантий, что танкер Grace 1 не отправится в Сирию».

Стало ещё смешнее…

Аббас Мусави. Фото: www.globallookpress.com

Предыстория

В начале июля подразделение британских морпехов захватило иранский танкер во время прохождения им Гибралтарского пролива. Напомним: это считается международным морским путём, который не рассматривается в качестве чьих-либо территориальных вод. И тем паче – британских, ибо Англия оккупирует Гибралтар вопреки воле Испании, на чьей территории эта стратегически важная скала и находится.

Лондон объяснил тогда захват просьбой США, которые настаивают перед всеми странами на «соблюдении режима санкций». Их, надо заметить, Штаты наложили на КСИР и на Дамаск в одностороннем порядке. Ну, а некогда Велико-, а ныне не пойми что Британия слишком верная американская собачка, чтобы не слушаться приказов хозяина.

И казалось, что Запад в очередной раз незатейливо и безнаказанно нагнул международное право и Морскую конвенцию. Однако в Тегеране были иного мнения и пригрозили в ответ захватить уже британский танкер, коих немало ходит в Ормузском проливе. В общем, решили, что самый действенный способ вернуть британскую собачку в разум – попросту пнуть её ногой.

МИД Ирана тогда и США грубо и зримо обвинил в «попытке пиратства» с целью «украсть нашу собственность в открытом море». И пообещал без последствий этого не оставить.

В Лондоне поначалу над этой угрозой Тегерана посмеялись. Как посмеют персы сделать что-то против Британии, когда она и сама ого-го, и флот у неё ого-го, и за ней целая Америка ого-го как стоит! Вон они, и авианосцы штатовские на горизонте маячат, кулаки ракетные Ирану показывают.

Но Ирану этот аргумент показался не слишком убедительным. Президент страны Хасан Роухани предупредил просто и доступно:

Пролив за пролив. Не может быть, чтобы Ормузский пролив был свободным для ВАС, а Гибралтарский пролив – не свободным для НАС.

Хасан Роухани. Фото: www.globallookpress.com

Визг, раздавшийся после этой недвусмысленной грозы из западных столиц, Тегеран с усмешкой проигнорировал. И спустя всего две недели после захвата своего судна задержал перед Ормузским проливом британский танкер Stena Impero. За нарушения, вестимо, но истинная подоплёка задержания тайной ни для кого не была. До этого ещё кого-то задержали, но английской лапы там не нашли и отпустили.

Лондон взбеленился, забрызгав яростной слюной весь мировой эфир. Естественно, первым делом попытался запугать Тегеран отправкой могучего британского флота к персидским берегам.

Тегеран в ответ только язвительно усмехнулся: собака львом быть не может. Тут прекрасно знали, что при захвате Stena Impero рядом находился британский фрегат HMS Montrose. И… ничего не сделал. В ответ на слова иранского командира спецназа «Я приказываю (приказываю! – в таком тоне персы общались с англичанами!) вам не вмешиваться в мою операцию» – фрегат Королевских ВМС поджал хвост и ретировался!

Танкер Stena Impero. Фото: www.globallookpress.com

Да, понятно, что он находился в прицелах иранских ракет. Но это же военный корабль! Его долг – защищать и умирать, если этого потребует защита. Хотя… Это было бы верно для британского льва. Но не для американской собачки. Вот тут-то Лондон и вспомнил о дипломатии… В общем, пнули собачку. Больно пнули. Унизительно.

Как реагирует Лондон? Он реагирует предсказуемо: потирая место пониже поясницы, заявляет, что хочет «решить вопрос дипломатическим путём». Вот так вот вдруг захотелось.

Правда, чтобы сохранить лицо, англичане направили в Персидский залив ещё один свой военный корабль – HMS Kent. Официально с целью участия в совместной с США миссии по наблюдению за безопасностью мореходства в этом районе. На деле же получилось опять смешно: в мире насладились кадрами, как английский фрегат во всю железку удирает от иранских ракетных катеров…

А иранцы ещё и издевались:

Враги должны как можно быстрее покинуть этот регион, иначе они будут вынуждены унизительно отступить,

– объявил через агентство ISNA командующий Военно-морскими силами (ВМС) иранской армии, контр-адмирал Хоссейн Ханзади. Игрушки кончились, дал он понять, заявив, что «время лицемерия и ханжества в Персидском и Оманском заливах закончилось».

В общем, как ни гадила англичанка, но Иран её нагнул.

И? Да так. Добрым молодцам – урок.