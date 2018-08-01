Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
СНБО Украины предлагает ввести уголовную ответственность за закупки товаров в Ро...
Никонов раскрыл, почему БРИКС - кошмар для Запада. Воскресный вечер с Владимиром...
Путин довёл? В аэропорту Ганновера ВПП расплавилась из-за жары (Руслан Осташко)
Киев планирует ввести санкции против 19 компаний из России из-за Крымского моста
Главная / Аналитика

Лондон - западня, из которой бегут россияне

01 августа 2018, 09:09  •  38 • Аналитика

Дети российских чиновников и бизнесменов покидают привилегированные британские школы. За последние три года число российских учеников, обучающихся в Великобритании, упало, свидетельствуют данные Совета независимых школ (ISC), представляющего порядка 1,3 тысячи образовательных заведений в стране.

Тенденция усугубилась на фоне дипломатического кризиса, разразившегося между Россией и Великобританией из-за отравления в прошлом марте в Солсбери бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии газом "Новичок", пишет The Telegraph. Лондон обвинил Москву в организации нападения и выслал более 20 российских дипломатов и членов их семей, включая детей, обучающихся в лучших британских школах.

После инцидента в Солсбери британские парламентарии призвали британское правительство принять меры, чтобы лишить "кремлевских приятелей" привычного образа жизни, в том числе, не дать им воспользоваться преимуществами британских школ. До этого в Лондоне было больше русских шпионов и дипломатов, чем в любое время в период "холодной войны", отмечает издание.

Однако если в 2015 году в британских школах были зарегистрированы рекордные 2,8 тысячи русских учеников, то к апрелю этого года их количество сократилось до 1,7 тысячи.

В число российских олигархов, которые выбрали для своих детей британские школы, входит, например, владелец британского футбольного клуба "Челси", бизнесмен Роман Абрамович, который из-за противоречий между Великобританией и Россией не смог в мае вовремя продлить выданную ему ранее британскую визу и не попал на финал Кубка Англии. Помимо детей Абрамовича, в британских школах учились дети Бориса Березовского и первого заместителя премьер-министра России Игоря Шувалова, который, в частности, отправил сына в престижный Веллингтонский колледж.

Российские власти запустили программу возвращения на родину обучающихся в Великобритании российских студентов, большинство из которых - это дети российских бизнесменов и чиновников, еще в прошлом апреле. С инициативой о репатриации детей обеспеченных граждан РФ, массово выезжавших на обучение в Лондон даже в период резкого охлаждения отношений с Западом, выступило Россотрудничество - федеральное агентство, подчиняющееся МИДу и ответственное за гуманитарные проекты.

В рамках проекта под названием "Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!" обучающимся в Британии предложили вернуться на родину "по политическим причинам" и продолжить обучение в МГИМО. При этом сами студенты, обучающиеся в Великобритании, тогда не высказали желания ехать домой, заметив, что "никакого прессинга не видят", а "люди ведут себя адекватно".

По данным Минобрнауки на 2017 год, в зарубежных вузах учатся около 60 тысяч российских студентов.

Источник

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
38
Источник
Похожие новости
30 июля 2018, 11:39
БРИКСТ или даже БРИКСТА
30 июля 2018, 14:39
«Движение» Стивена Бэннона — против Сороса и против России
31 июля 2018, 07:39
«Ненужная» российская демократия

31 июля 2018, 10:24
Оппозиция взяла власть в ядерной державе. Чего ожидать России?
31 июля 2018, 10:24
США и Германия - будущие участники БРИКС?
01 августа 2018, 09:09
Лондон - западня, из которой бегут россияне
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
29 июля 2018, 13:24
Асад отбирает у американцев нефтяные поля
26 июля 2018, 10:39
Пенсионная реформа или социальная диверсия?
29 июля 2018, 11:39
Главный военно-морской парад 29 июля 2018 года в Санкт-Петербурге: Прямая онлайн-трансляция
26 июля 2018, 00:39
По образцу СССР: Россия предложила Сирии использовать советский опыт восстановления после войны
26 июля 2018, 10:24
Пушков объяснил поведение Геращенко на встрече по Донбассу в Минске
27 июля 2018, 06:10
Трудно жить без Америки. Демократическая трагедия
27 июля 2018, 08:54
Ливия близка к обретению нового Каддафи
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.