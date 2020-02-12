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Ломать — не строить

12 февраля 2020, 20:09  •  102 • Карикатуры
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
США рассчитывают на "серьезное" обсуждение сокращений ядерных запасов с Россией и Китаем, заявил советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен. При этом договор о РСМД, из которого ранее вышел Вашингтон, чиновник назвал "неэффективным".

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