Ломать — не строить

США рассчитывают на "серьезное" обсуждение сокращений ядерных запасов с Россией и Китаем, заявил советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен. При этом договор о РСМД, из которого ранее вышел Вашингтон, чиновник назвал "неэффективным".