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Ломать – не строить

05 февраля 2019, 18:24  •  77 • Карикатуры

Глава Минобороны Сергей Лавров рассказал, что в ответ на выход США из ДРСМД Россия займется разработкой новых видов вооружений.

© Виталий Подвицкий

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