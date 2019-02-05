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Ломать – не строить
05 февраля 2019, 18:24 • 77 • Карикатуры
Глава Минобороны Сергей Лавров рассказал, что в ответ на выход США из ДРСМД Россия займется разработкой новых видов вооружений.
© Виталий Подвицкий
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