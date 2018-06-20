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Ломать - не строить
20 июня 2018, 21:39 • 101 • Карикатуры
Еврокомиссия введет дополнительные пошлины на импорт из США в страны Евросоюза. Так Брюссель ответил на торговые ограничения со стороны Вашингтона. Пошлины коснутся товаров на сумму 2,8 миллиарда евро.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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