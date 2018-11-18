«Ломали двери, оскорбляли»: сторонники автокефалии штурмовали резиденцию митрополита Ефрема - видео

Представители радикальных движения в Кривом Роге штурмовали резиденцию митрополита Ефрема. Как отмечено в сообщении пресс-службы Украинской Православной Церкви, пришедшие к воротам «ломали двери, оскорбляли архиерея Криворожской епархии». Один из участников акции представился активистом «Правого сектора». За действиями «штурмовиков» наблюдали сотрудники Национальной полиции, не препятствуя им.

На территорию резиденции Криворожского митрополита Ефрема пытались прорваться радикальные представители укронацистских движений, сообщила пресс-служба Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Пришедших в Церкви описывают, как «группу провокаторов, которые принесли с собой агитационные материалы за автокефалию».

По словам представителей Украинской Православной Церкви, укронацисты «штурмовали резиденцию митрополита Криворожского и Никопольского Ефрема». Они намеревалась выломать дверь здания, не стесняли себя в выражениях – «выкрикивали оскорбления», пытаясь задеть «правящего архиерея Криворожской епархии». Все их действия были мотивированы тем, что митрополит Ефрем «не поддерживает идею «предоставления томоса» Украине», говорится в сообщении пресс-службы.

Стоит добавит, во время штурма рядом с резиденцией находились сотрудники украинской полиции, однако они просто наблюдали, не вмешиваясь в происходящее.

«…Один из участников так называемой «акции» пытался выломать ворота. За всем происходящим наблюдали представители Национальной полиции, которые не помешали провокаторам повреждать здания епархии и выкрикивать призывы, которыми разжигали религиозную вражду. Как признался один из участников акции протеста, который представился членом «Правого сектора» (организация признана в Росиси экстремистской 0 ред.), он не является «религиозным человеком», однако выступает за идею создания т.н. «единой поместной автокефальной церкви». Другой участник признался, что не «в теме», но — «за свободную Украину», — отмечает пресс-служба.

Митингующие принесли с собой плакаты с лозунгами, которые они впоследствии развесили на воротах и заборе и, пообщавшись с представителем полиции, разошлись.