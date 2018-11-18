Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Белоруссия напомнила Пашиняну о неприменимости правил «уличной демократии» на ме...
В Совфеде оценили заявление США о работе с Украиной по остановке «Северного пото...
Боевики убили 18 сирийских солдат под Сафсаром в Латакии
Всем карикатуристам – санкции: Дипломаты ищут спасение от «Маши и Медведя»
Главная / Политика

«Ломали двери, оскорбляли»: сторонники автокефалии штурмовали резиденцию митрополита Ефрема - видео

18 ноября 2018, 03:39  •  70 • Политика
Представители радикальных движения в Кривом Роге штурмовали резиденцию митрополита Ефрема. Как отмечено в сообщении пресс-службы Украинской Православной Церкви, пришедшие к воротам «ломали двери, оскорбляли архиерея Криворожской епархии». Один из участников акции представился активистом «Правого сектора». За действиями «штурмовиков» наблюдали сотрудники Национальной полиции, не препятствуя им.
На территорию резиденции Криворожского митрополита Ефрема пытались прорваться радикальные представители укронацистских движений, сообщила пресс-служба Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Пришедших в Церкви описывают, как «группу провокаторов, которые принесли с собой агитационные материалы за автокефалию».
По словам представителей Украинской Православной Церкви, укронацисты «штурмовали резиденцию митрополита Криворожского и Никопольского Ефрема». Они намеревалась выломать дверь здания, не стесняли себя в выражениях – «выкрикивали оскорбления», пытаясь задеть «правящего архиерея Криворожской епархии». Все их действия были мотивированы тем, что митрополит Ефрем «не поддерживает идею «предоставления томоса» Украине», говорится в сообщении пресс-службы.
Стоит добавит, во время штурма рядом с резиденцией находились сотрудники украинской полиции, однако они просто наблюдали, не вмешиваясь в происходящее.
«…Один из участников так называемой «акции» пытался выломать ворота. За всем происходящим наблюдали представители Национальной полиции, которые не помешали провокаторам повреждать здания епархии и выкрикивать призывы, которыми разжигали религиозную вражду. Как признался один из участников акции протеста, который представился членом «Правого сектора» (организация признана в Росиси экстремистской 0 ред.), он не является «религиозным человеком», однако выступает за идею создания т.н. «единой поместной автокефальной церкви». Другой участник признался, что не «в теме», но — «за свободную Украину», — отмечает пресс-служба.
Митингующие принесли с собой плакаты с лозунгами, которые они впоследствии развесили на воротах и заборе и, пообщавшись с представителем полиции, разошлись.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
70
Источник
Похожие новости
17 ноября 2018, 21:09
Супероружие России и экономическое давление Китая делают США уязвимыми, считает эксперт
18 ноября 2018, 00:24
Путин посетил Псково-Печерский монастырь вместе с митрополитом Тихоном — Песков
17 ноября 2018, 04:54
«Угроза всей Европе»: Госсекретарь США Помпео связался с Финляндией из-за «российских глушилок» GPS

17 ноября 2018, 04:54
Порошенко использует антироссийские санкции как повод попросить деньги - эксперт
17 ноября 2018, 04:54
2+2: Посол России назвал желательный формат общения с США
17 ноября 2018, 21:09
The Times провозгласила мультсериал «Маша и Медведь» инструментом «кремлевской пропаганды»
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
16 ноября 2018, 17:24
"Это ненормально": В Госдуме предложили проверить депутата, пытавшегося засунуть коллеге палец в ухо
17 ноября 2018, 01:24
«Она тщательно скрывала себя»: знакомые гермафродита из Иркутской области рассказали о её характере
16 ноября 2018, 02:54
На Украине оправдались перед Западом за детские лагеря радикалов
13 ноября 2018, 01:56
Маленький кусочек для большого Пети
17 ноября 2018, 04:55
Правда о Игоре Стрелкове (Деян "Деки" Берич)
13 ноября 2018, 13:09
Россия и Турция снова на грани столкновения
12 ноября 2018, 14:24
На хвастовство Порошенко про 40 встреч в сети ответили красноречивым эпизодом из «Золушки»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.