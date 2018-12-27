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Лолита объяснила своё высказывание о Крыме

27 декабря 2018, 13:24  •  111 • Украина
Певица Лолита Милявская прокомментировала в беседе с RT свои слова о Крыме, сказанные во время интервью каналу «Крючок.TV».
 
© Евгения Новоженина РИА Новости
 

«Рекомендую посмотреть всё интервью. Вырванные фразы из контекста рекомендую не читать. Почему не въезжала в Крым на гастроли, спрашивая у Киева разрешения? Я гражданка России и въезжала по своему паспорту на ту территорию, которую Россия считает своей. То, что мой горшок с детства стоял в Ялте... Я там выросла, у родителей была трёхкомнатная квартира...  Это моё внутреннее ощущение, для меня это была Украина. Я львовянка, я киевлянка, даже в контексте это тяжело назвать чем-то страшным. Я, наоборот, говорила о том, что ни один из нас не перестал дружить ни с артистами с той стороны, ни с этой. Мы пользуемся трудом друга, в войнах мы не участвуем. Мы этого не понимаем», — отметила Милявская.

Она добавила, что закончила школу в Киеве, жила во Львове, но с 1987 года является гражданкой  России.

«Когда я была маленькой, Крым был Украиной, в этом нет политики. Это часть моей жизни, я не думала что когда-нибудь Украина будет иметь такую вражду с Россией. Скорее бы вся эта вакханалия закончилась. Я говорила спасибо России за то, что не убрали таблички с названиями улиц на украинском языке, они для тех людей — украинцев, которые остались жить в Крыму, для них уличные таблички на украинском языке — это говорит об уважении», — заключила Милявская.  

Ранее певица Лолита Милявская заявила в интервью каналу «Крючок.TV», что Крым для неё остался украинским «в душе». 

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