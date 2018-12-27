Лолита Милявская об интервью украинскому видеоканалу: Я всегда говорю: «Крым - мой!»

Певица Лолита Милявская впервые за долгое время дала интервью украинскому каналу. Отвечая на вопрос ведущей «Крючок TV», Лолита сказала, что «Для меня Крым - это по-прежнему Украина. В душе. И когда я приезжаю в Крым, пою на украинском языке». Уж кого-кого, а Лолиту никогда нельзя было назвать человеком, который готов эпатировать публику в политических вопросах. Ей крепко досталось от своей родины - два ода назад певицу высадили из поезда, когда она ехала к маме и больной дочке в Киев. Депортировали с трехлетним запретом на въезд на Украину. Тогда она проклинала всех тех, кто ее не впустил. А после в интервью всегда занимала пророссийскую позицию. Мы тут же связались с певицей после того, как ее интервью начали активно цитировать и российские и украинские источники. Лолита в шоке от информационного шума.

- Началось в колхозе утро. Какой-то козел, который считает себя журналистом, выдернул мою фразу из интервью. И решил, что я участвую в каких-то рассуждениях по поводу политических решений моей страны. Прежде чем обсуждать мое интервью, посмотрите его полностью. Я не знаю, кому это нужно - распри, ссоры. Может быть, новостей нет? Но ничего нового из того, что я говорила на протяжении нескольких лет, я в интервью не сказала, - удивилась Лолита Милявская в разговоре с «КП». - Разве что подчеркнула, что человек, придумавший сайт «Миротворец» (место, когда можно «настучать» на тех, кто ездил в Крым, нарушая людоедскую политику Украины в отношении пересечения границы) - нехороший человек (с альтернативной сексуальной ориентацией). И что ни один нормальный человек не делит Украину и Россию на фашистов и не-фашистов. Люди нормальные как общались, так и общаются. Это касается и артистов. И что бросать зажигательные смеси в концертные залы во время выступления артистов - плохо. И что мы до сих пор пользуемся продуктами творческого труда, которые делает Украина - делаем мы это с радостью, не скрывая нашего сотрудничества, во всех титрах поминаем продакшн, композиторов, и так далее. Так что все большие игры с политикой не относятся к нам. Вот суть интервью.

- Я открываю ленту новостей и вижу - «Лолита взбесила заявлением, что Крым - это Украина». Так что на самом деле было?

- Я всегда говорила, что Крым - это место моего детства. И когда он был местом моего детства, он был Украиной. И поэтому когда я приезжаю оттуда, то рассказываю, что Россия до сих пор не сняла ни одной таблички на украинском языке, оставив их из уважения к тем, кто живет там. А когда тоскую о том, что меня не пускают на Украину, воспринимаю Крым именно как украинский. Но это относится конкретно к моему детству, а не к геополитической обстановке и не к очертаниям границ. Это мое внутреннее ощущение.

- А началось - «Крым наш», «Крым не наш»...

- Я всегда говорила - «Крым мой». Там родители мои жили, у нас даже была очередь на трехкомнатную квартиру. Я говорю о своем детстве, что в душе я его воспринимаю, как украинский. Это важное слово - в душе! Я с большим уважением отношусь и к одному и к другому своему родному народу. Почему мы должны ненавидеть друг друга? Более того, у меня было совершенно пророссийское интервью. Когда меня спросили, почему я не поехала в Крым через Украину, я ответила, что являюсь гражданкой России и въехала туда так, как мне велит моя страна. По российскому паспорту, напрямую. Теперь из меня надо делать предателя Родины? Люди опомнитесь! Новый год скоро. Ищите хорошие новости. Интервью полностью про то, что мы никогда не будем воспринимать друг друга недругами. И будем любить друг друга.