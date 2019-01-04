Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Экс-глава СБУ Наливайченко выдвинут кандидатом в президенты Украины
СМИ: СБУ начала расследование попытки захвата власти на Украине
«Аргумент для профанов»: почему Трамп назвал операцию в Афганистане причиной раз...
Пятеро заслуживают смерти: Саудовские прокуроры выдвинули обвинения по делу Хашк...
Главная / В мире

Локомотивы Евросоюза на трудном пути

04 января 2019, 03:39  •  105 • В мире
Кризис, из которого нет выхода?
Начало
Важным фактором развития кризисных явлений внутри Европейского союза является нарастание противоречий в ведущих государствах-членах ЕС. Особняком здесь стоит Великобритания, выход которой из Евросоюза по «жёсткому» сценарию видится всё более вероятным. Провал попытки внутренней оппозиции в Консервативной партии вынести вотум недоверия премьер-министру Терезе Мэй не стабилизировал ситуацию. «Разве проблема в премьер-министре? Это вечная проблема. Любая сделка, которая устроит ЕС, не устроит евроскептиков из консервативной партии», – отмечает профессор Лондонского университета королевы Марии Тим Бэйл.
В Брюсселе уже заявили, что не намерены менять согласованный план выхода Великобритании из Союза, и единственной альтернативой этому может быть выход вообще без соглашения. «Мы не намерены вносить дальнейшие изменения в соглашение. Это общая позиция 27 стран-членов ЕС», – заявила в середине декабря федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Евросоюз не хочет менять условия 585-страничного соглашения, потому что на его разработку и заключение потрачено уже достаточного времени и ресурсов. «Всё говорит о том, что вопрос решён, – считает директор исследовательской компании Europe Insight Андрей Куликов. – Мэй, как и все, это понимает. Можно изменить трактовку, но не сами условия».
Британское правительство может попытаться отсрочить решающее голосование в парламенте в январе 2019 года с тем, чтобы не осталось времени на внесение поправок в соглашение Лондона и Брюсселя (датой Brexit назначено 29 марта 2019 года), но для консерваторов и лично для Терезы Мэй это рискованно, так как создаёт возможность вынесения вотума недоверия правительству со стороны оппозиции, что повлечёт за собой досрочные выборы. В случае же проведения в Великобритании внеочередных парламентских выборов применение статьи 50 Лиссабонского договора ЕС, на основании которой Великобритания выходит из Евросоюза, может быть отложено; по данному вопросу возможен и повторный референдум. Согласно опросу, проведенному осенью 2018 года компанией Sky News, менее 20% граждан Великобритании оценивают работу кабинета Терезы Мэй по переговорам с Брюсселем как «достаточно хорошую» и «очень хорошую».
Возможности противников Brexit переиграть итоги референдума 2016 года расширились. Суд ЕС по ранее поданному запросу властей Шотландии объявил 10 декабря, что Великобритания может отменить решение о своём выходе из Евросоюза без согласия других государств-членов этой организации. Согласно решению суда, страна, проинформировавшая Совет ЕС о намерении выйти из Европейского союза, может затем воспользоваться статьей 50 Лиссабонского договора и «аннулировать это уведомление в одностороннем порядке, недвусмысленно и безоговорочно». Однако данная процедура должна быть проведена в соответствии с национальным законодательством и в установленные сроки, то есть для Великобритании до 29 марта 2019 года. Теперь британские парламентарии, настроенные против Brexit, с ещё большей вероятностью проголосуют против соглашения с Брюсселем и будут настаивать на повторном референдуме, прогнозирует газета The Independent, считающая, что «это выглядит как кризис, из которого нет выхода».
Примечательно, что противники выхода Великобритании из Евросоюза широко используют в своей пропаганде образ президента Дональда Трампа как апологета Brexit и призывают расстроить в этом вопросе расчёты Вашингтона. «Американский президент открыто поддерживает выход Британии без договоренности с ЕС», – подчёркивает The Guardian.
"Его уход из Белого дома стал бы благом для страны": В Конгресс внесут резолюцию об импичменте Трампа
Эксперты датского инвестиционного банка Saxo Bank в своём прогнозе на 2019 год допускают и внеочередные парламентские выборы в Великобритании, и победу на них Лейбористской партии во главе с Джереми Корбином. В этом случае в стране возможны новый референдум по вопросу о выходе из Евросоюза, национализация железных дорог, предприятий в сфере ЖКХ, энергетических компаний, а также введение впервые в британской истории прогрессивного налога на недвижимость. Всё это, по мнению авторов прогноза, приведет к острому финансовому кризису в Великобритании, в результате чего фунт стерлингов снизится до паритета с долларом США. Экономическую рецессию они считают возможной в 2019 году и в Германии, в том числе в автомобилестроении.
Что касается Терезы Мэй, то она намерена сделать всё возможное для выхода Великобритании из ЕС и довести Brexit до конца.
Если в Великобритании социально-экономические проблемы и внутриполитические противоречия пока не вышли за рамки дискуссий, то во Франции они уже вылились в массовые антиправительственные акции. Существенное значение здесь имеет сложность социального состава протестующих, что позволяет использовать их выступления политикам разной ориентации. С одной стороны, в поддержку лозунгов демонстрантов, включая лозунг отставки президента Эммануэля Макрона, уже выступили лидеры французских левых – недавний кандидат на пост главы Пятой республики от партии «Непокорённая Франция» Жан-Люк Меланшон и один из основателей Новой антикапиталистической партии Оливье Безансно. Это понятно: «жёлтые жилеты» выступают в том числе за восстановление отмененного президентом Макроном «налога солидарности» на богатых. С другой стороны, с требованиями протестующих солидаризировалась лидер правого «Национального фронта» Марин Ле Пен.
Отсутствие у движения протеста, захватившего уже не только Францию, но и Бельгию, структурированной организации и общепризнанных лидеров, делает возможным вспышки подобного протеста в других государствах-членах ЕС, в том числе в Германии, вступающей в сложный период «после Меркель».
(Окончание следует)
Петр ИСКЕНДЕРОВ

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
105
Источник
Похожие новости
04 января 2019, 03:39
Локомотивы Евросоюза на трудном пути
03 января 2019, 14:39
Высокопоставленный дипломат из Северной Кореи попросил убежища в Италии — СМИ
04 января 2019, 00:24
"Его уход из Белого дома стал бы благом для страны": В Конгресс внесут резолюцию об импичменте Трампа

04 января 2019, 00:09
«Аргумент для профанов»: почему Трамп назвал операцию в Афганистане причиной развала СССР
03 января 2019, 21:09
Как главы государств отмечают Новый год
03 января 2019, 17:54
Пятеро заслуживают смерти: Саудовские прокуроры выдвинули обвинения по делу Хашкаджи
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
04 января 2019, 00:09
В РПЦ заявили о задержании тиража послания патриарха Кирилла на Украине
04 января 2019, 00:24
"Его уход из Белого дома стал бы благом для страны": В Конгресс внесут резо...
04 января 2019, 00:24
Власти Пекина могут на несколько лет запретить американцам выезд из Китая — Госдеп СШ...
04 января 2019, 00:24
"Мы продолжим это делать": Киев готовится к новой провокации в Керченском п...
04 января 2019, 00:09
«Аргумент для профанов»: почему Трамп назвал операцию в Афганистане причиной развала ...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
28 декабря 2018, 17:09
Путин простил россиянам половину штрафов
01 января 2019, 20:24
"Дело не только в ПРО США": В Совфеде отвергли возможность передачи Курил Японии
30 декабря 2018, 22:54
Яков Кедми дал свой прогноз о мировом порядке: "Будут только две державы"
28 декабря 2018, 09:09
"Три причины, почему израильский ракетный налёт на Сирию был последний" — "Рай Аль-Яум" рассказало о влиянии России и С-300 на Тель-Авив
30 декабря 2018, 19:39
"Потому что не надо было злить русских": Как арабы восхищались политическими талантами Путина
29 декабря 2018, 01:24
Новая "игрушка" Путина отправила в помойку всю противоракетную оборону США - американские СМИ
02 января 2019, 12:39
"Дерзко" и "демонстративно": британские СМИ оценили новогоднее обращение Путина
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.