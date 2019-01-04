Локомотивы Евросоюза на трудном пути

Кризис, из которого нет выхода?

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Важным фактором развития кризисных явлений внутри Европейского союза является нарастание противоречий в ведущих государствах-членах ЕС. Особняком здесь стоит Великобритания, выход которой из Евросоюза по «жёсткому» сценарию видится всё более вероятным. Провал попытки внутренней оппозиции в Консервативной партии вынести вотум недоверия премьер-министру Терезе Мэй не стабилизировал ситуацию. «Разве проблема в премьер-министре? Это вечная проблема. Любая сделка, которая устроит ЕС, не устроит евроскептиков из консервативной партии», – отмечает профессор Лондонского университета королевы Марии Тим Бэйл.

В Брюсселе уже заявили, что не намерены менять согласованный план выхода Великобритании из Союза, и единственной альтернативой этому может быть выход вообще без соглашения. «Мы не намерены вносить дальнейшие изменения в соглашение. Это общая позиция 27 стран-членов ЕС», – заявила в середине декабря федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Евросоюз не хочет менять условия 585-страничного соглашения, потому что на его разработку и заключение потрачено уже достаточного времени и ресурсов. «Всё говорит о том, что вопрос решён, – считает директор исследовательской компании Europe Insight Андрей Куликов. – Мэй, как и все, это понимает. Можно изменить трактовку, но не сами условия».

Британское правительство может попытаться отсрочить решающее голосование в парламенте в январе 2019 года с тем, чтобы не осталось времени на внесение поправок в соглашение Лондона и Брюсселя (датой Brexit назначено 29 марта 2019 года), но для консерваторов и лично для Терезы Мэй это рискованно, так как создаёт возможность вынесения вотума недоверия правительству со стороны оппозиции, что повлечёт за собой досрочные выборы. В случае же проведения в Великобритании внеочередных парламентских выборов применение статьи 50 Лиссабонского договора ЕС, на основании которой Великобритания выходит из Евросоюза, может быть отложено; по данному вопросу возможен и повторный референдум. Согласно опросу, проведенному осенью 2018 года компанией Sky News, менее 20% граждан Великобритании оценивают работу кабинета Терезы Мэй по переговорам с Брюсселем как «достаточно хорошую» и «очень хорошую».

Возможности противников Brexit переиграть итоги референдума 2016 года расширились. Суд ЕС по ранее поданному запросу властей Шотландии объявил 10 декабря, что Великобритания может отменить решение о своём выходе из Евросоюза без согласия других государств-членов этой организации. Согласно решению суда, страна, проинформировавшая Совет ЕС о намерении выйти из Европейского союза, может затем воспользоваться статьей 50 Лиссабонского договора и «аннулировать это уведомление в одностороннем порядке, недвусмысленно и безоговорочно». Однако данная процедура должна быть проведена в соответствии с национальным законодательством и в установленные сроки, то есть для Великобритании до 29 марта 2019 года. Теперь британские парламентарии, настроенные против Brexit, с ещё большей вероятностью проголосуют против соглашения с Брюсселем и будут настаивать на повторном референдуме, прогнозирует газета The Independent, считающая, что «это выглядит как кризис, из которого нет выхода».

Примечательно, что противники выхода Великобритании из Евросоюза широко используют в своей пропаганде образ президента Дональда Трампа как апологета Brexit и призывают расстроить в этом вопросе расчёты Вашингтона. «Американский президент открыто поддерживает выход Британии без договоренности с ЕС», – подчёркивает The Guardian.

Эксперты датского инвестиционного банка Saxo Bank в своём прогнозе на 2019 год допускают и внеочередные парламентские выборы в Великобритании, и победу на них Лейбористской партии во главе с Джереми Корбином. В этом случае в стране возможны новый референдум по вопросу о выходе из Евросоюза, национализация железных дорог, предприятий в сфере ЖКХ, энергетических компаний, а также введение впервые в британской истории прогрессивного налога на недвижимость. Всё это, по мнению авторов прогноза, приведет к острому финансовому кризису в Великобритании, в результате чего фунт стерлингов снизится до паритета с долларом США. Экономическую рецессию они считают возможной в 2019 году и в Германии, в том числе в автомобилестроении.

Что касается Терезы Мэй, то она намерена сделать всё возможное для выхода Великобритании из ЕС и довести Brexit до конца.

Если в Великобритании социально-экономические проблемы и внутриполитические противоречия пока не вышли за рамки дискуссий, то во Франции они уже вылились в массовые антиправительственные акции. Существенное значение здесь имеет сложность социального состава протестующих, что позволяет использовать их выступления политикам разной ориентации. С одной стороны, в поддержку лозунгов демонстрантов, включая лозунг отставки президента Эммануэля Макрона, уже выступили лидеры французских левых – недавний кандидат на пост главы Пятой республики от партии «Непокорённая Франция» Жан-Люк Меланшон и один из основателей Новой антикапиталистической партии Оливье Безансно. Это понятно: «жёлтые жилеты» выступают в том числе за восстановление отмененного президентом Макроном «налога солидарности» на богатых. С другой стороны, с требованиями протестующих солидаризировалась лидер правого «Национального фронта» Марин Ле Пен.

Отсутствие у движения протеста, захватившего уже не только Францию, но и Бельгию, структурированной организации и общепризнанных лидеров, делает возможным вспышки подобного протеста в других государствах-членах ЕС, в том числе в Германии, вступающей в сложный период «после Меркель».