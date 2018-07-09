Локомотив сотрудничества

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Временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского края Виктор Томенко и генеральный директор, председатель правления открытого акционерного общества «Российские железные дороги» Олег Белозеров провели рабочую встречу в офисе компании в Москве.

По информации официального сайта краевой администрации, в ходе встречи обсуждались вопросы транспортного обслуживания населения и грузоотправителей на территории Алтайского края, развитие железнодорожной инфраструктуры и другие направления совместной работы.

Так, по итогам 2017 года инвестиционная программа «Российских железных дорог» в Алтайском крае составила 2,3 миллиарда руб­лей. Кроме того, Западно-Сибирская железная дорога (филиал ОАО «РЖД») перечислила в регио­нальный и местные бюджеты Алтайского края свыше 1,3 миллиарда руб­лей, а за пять месяцев 2018 года объем налоговых платежей в краевой и местные бюджеты превысил 546 миллионов руб­лей.

В текущем году инвестиции в развитие железнодорожной инфраструктуры в крае составят три миллиарда руб­лей. В том числе планируется модернизировать более 30 километров железнодорожного полотна, обновить парк путевой техники и тепловозов, модернизировать вокзал на станции Усть-Тальменская.

В феврале 2018 года правительство Алтайского края и компания «РЖД» подписали Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве на 2018–2020 годы. Документ определяет комплекс социальных, инвестиционных и производственных программ, которые планируется реализовать в регионе в ближайшие годы, в том числе совместную работу в развитии социальной сферы и высокотехнологичной медицины.

В ходе рабочей встречи отмечалось, что в настоящее время в Алтайском крае в сфере железнодорожного транспорта работают более девяти тысяч человек, их средняя заработная плата составляет около 46 тысяч руб­лей. «Российские железные дороги» являются локомотивом роста уровня средней заработной платы в крае», — отметил Виктор Томенко.