Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Итоги Бильдербергского клуба 2018. Константин Черемных
Украина придумала «суперход» для вступления в НАТО
«МАГАТЭ стоит усилить надзор»: сможет ли Украина остановить деградацию атомной э...
«В плену фобий и мифов»: поддержат ли в США заявление сенатора о неэффективности...
Главная / Аналитика

Локомотив сотрудничества

09 июля 2018, 01:54  •  42 • Аналитика

Временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского края Виктор Томенко и генеральный директор, председатель правления открытого акционерного общества «Российские железные дороги» Олег Белозеров провели рабочую встречу в офисе компании в Москве.

По информации официального сайта краевой администрации, в ходе встречи обсуждались вопросы транспортного обслуживания населения и грузоотправителей на территории Алтайского края, развитие железнодорожной инфраструктуры и другие направления совместной работы.

Так, по итогам 2017 года инвестиционная программа «Российских железных дорог» в Алтайском крае составила 2,3 миллиарда руб­лей. Кроме того, Западно-Сибирская железная дорога (филиал ОАО «РЖД») перечислила в регио­нальный и местные бюджеты Алтайского края свыше 1,3 миллиарда руб­лей, а за пять месяцев 2018 года объем налоговых платежей в краевой и местные бюджеты превысил 546 миллионов руб­лей.

В текущем году инвестиции в развитие железнодорожной инфраструктуры в крае составят три миллиарда руб­лей. В том числе планируется модернизировать более 30 километров железнодорожного полотна, обновить парк путевой техники и тепловозов, модернизировать вокзал на станции Усть-Тальменская.

В феврале 2018 года правительство Алтайского края и компания «РЖД» подписали Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве на 2018–2020 годы. Документ определяет комплекс социальных, инвестиционных и производственных программ, которые планируется реализовать в регионе в ближайшие годы, в том числе совместную работу в развитии социальной сферы и высокотехнологичной медицины.

В ходе рабочей встречи отмечалось, что в настоящее время в Алтайском крае в сфере железнодорожного транспорта работают более девяти тысяч человек, их средняя заработная плата составляет около 46 тысяч руб­лей. «Российские железные дороги» являются локомотивом роста уровня средней заработной платы в крае», — отметил Виктор Томенко.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

42
Источник
Похожие новости
06 июля 2018, 06:25
Эймсбери и Солсбери. За отравлениями стоит ЦРУ?
06 июля 2018, 06:24
Под удар ракет «SOM-B1» попадёт не только Карабах. Сравняют ли счёт «Искандеры»?
07 июля 2018, 08:24
«Вскрыть ватку». Новый термин в социальной полемике

08 июля 2018, 10:24
Итоги недели. «Наши – герои. Мы гордимся ими!»
06 июля 2018, 09:39
Quid pro quo. Украина за Крым
05 июля 2018, 10:24
Сирия вернула юг страны усилием российской дипломатии
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
06 июля 2018, 06:24
И Су-57 уже не нужен?
05 июля 2018, 07:39
Возвращались в родные края дембеля!
05 июля 2018, 00:54
На Украине за $3,2 тысячи купили картину с полуобнажённой депутатом Рады
06 июля 2018, 22:39
«Трех тысяч хватит»: на Украине рассказали о «плане деоккупации» Донбасса
07 июля 2018, 19:56
"Я хочу рассказать о том, что сделал ДУК три года назад"
06 июля 2018, 16:09
«Израиль захватил в плен российских солдат»
04 июля 2018, 14:20
Прогулка по Кpыму. Ч1. Ялта
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.