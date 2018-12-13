«Локомотив не должен был находиться на этих путях»: в Турции расследуют причины крушения скоростного поезда

В результате столкновения пассажирского поезда с маневровым локомотивом в Анкаре погибли девять и пострадали более 80 человек. В посольстве России в Турции сообщили, что россиян среди пострадавших нет. Прокуратура начала расследование инцидента. По данным местных СМИ, задержаны три работника железной дороги.

Пассажирский скоростной поезд, следовавший из Анкары в Конью, столкнулся с локомотивом. В результате три вагона сошли с рельсов, также обрушился пешеходный переход.

По данным министра транспорта и инфраструктуры Турции Мехмета Джахита Турхана, погибли по меньшей мере девять человек, ещё 84 пострадали. Пассажиры, получившие серьёзные ранения, госпитализированы.

«В результате аварии погибли девять человек, в том числе трое машинистов и шесть пассажиров», — цитирует министра РИА Новости.

По данным Минздрава, врачи оказывают помощь 34 пострадавшим, состояние двух из них оценивается как тяжёлое.

Пресс-атташе посольства РФ в Турции Ирина Касимова заявила, что россиян среди пострадавших нет.

«По предварительным данным турецких экстренных служб, россиян среди пострадавших в железнодорожной аварии в Анкаре нет», — цитирует Касимову РИА Новости.

По данным турецкого агентства Anadolu, на месте крушения продолжаются поисково-спасательные работы.

«Ещё остались неразобранные обломки, но спасатели полагают, что людей под ними нет. Все пострадавшие уже доставлены в больницы», — цитирует ТАСС вице-спикера парламента Турции Левента Гека.

Расследование катастрофы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осведомлён о произошедшем и получил всю информацию от профильных ведомств страны. Он выразил соболезнования родственникам погибших. Главная прокуратура города начала расследование происшествия, причины устанавливаются.

Губернатор Анкары Васип Шахин заявил, что «локомотив не должен был находиться на этих путях».

Министр транспорта и инфраструктуры Турции Мехмет Джахит Турхан отметил, что состав, отбывший со станции в 06:30, столкнулся с локомотивом уже через шесть минут. По данным Anadolu, полиция задержала трёх работников железной дороги, которые могут быть причастны к произошедшему.

«В рамках расследования дела о крушении скоростного поезда в Анкаре задержаны три сотрудника компании «Государственные железные дороги Турции», в чьей работе выявлены недочёты», — говорится в сообщении турецкого агентства.

Причины столкновения

Остаётся также неясным, почему не сработала автоматическая система безопасности. Официальные власти Турции призвали журналистов не делать предварительных выводов и дождаться окончания расследования.

Эксперт по транспорту Алексей Захаров в эфире радио Sputnik предположил, что свою роль сыграл человеческий фактор.

«Это не только «машинист не справился» или «пилот не справился». Это может быть и человеческая ошибка на стадии конструирования транспортного средства, на стадии производства либо на стадии ремонта и техобслуживания», — пояснил он.

На страницу галереи

Один из свидетелей — водитель грузовика Ахмет, который в момент аварии находился рядом со станцией, рассказал, что слышал очень сильный ударе, похожий на взрыв.

«Я проезжал мимо Маршандиз, когда столкнулись поезда. Звук удара был такой силы, что больше походил на взрыв», — приводит его слова агентство ТАСС.

Работа железной дороги

На время проведения поисково-спасательных работ движение скоростных поездов из Анкары по всем направлениям было остановлено.

«В настоящее время движение всех скоростных поездов на все направления из Анкары приостановлены, поскольку авария произошла на участке, который является общим для всех направлений», — заявил представитель Турецких железных дорог агентству РИА Новости.

Позже движение скоростных поездов из Анкары было возобновлено. При этом поезда следуют не с центрального вокзала, а с вокзала Эръяман на окраине города.

Напомним, что в этом году в Турции была зафиксирована ещё одна крупная авария на железной дороге. В июле пассажирский поезд следовал по маршруту Капыкуле — Стамбул. В провинции Текирдаг часть состава сошла с рельсов и перевернулась. Погибли 24 человека. Как сообщило следствие, причиной аварии стали проливные дожди, которые вымыли грунт между рельсами и водопропускным тоннелем под железной дорогой.