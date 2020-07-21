"Локомотив" — потерянный багаж Семина? • 18 • Аналитика © РИА Новости / Рамиль Ситдиков "Локомотив" - в Лиге чемпионов. Юрий Семин - пока без работы. Кто прав, а кто виноват в конфликте бывшего главного тренера и руководства "железнодорожников"? Как оппонентам найти компромисс? А главное - почему одной из сторон он абсолютно не нужен? Нечем радоваться Вопреки всем (в большей мере - околофутбольным) сложностям, второе место в таблице нынешнего, вовремя почти повсеместно выздоровевшего чемпионата РПЛ, все-таки досталось "Локомотиву". Причем для этого команде Марко Николича даже не потребовалось выходить на поле. Земляки-динамовцы взяли, да и обыграли на выезде "Краснодар", подарив "железнодорожникам" путевку в групповой этап Лиги чемпионов. Казалось бы - радоваться нужно в такой ситуации. Вот только на эту самую радость болельщики "Локомотива" отводят 20 минут времени после старта матча, после чего покидают стадион. Понятно, что не все. Вот только, как показывает практика, обо всех судят по поступкам самых активных. А с другой стороны - чему тут удивляться? За последние 10 лет поклонники "Локо" должны уже были приучить нас к тому, что они постоянно недовольны клубной властью. И Николай Наумов у них плохой. И Ольга Смородская не в почете. Илья Геркус вроде бы поначалу сумел войти в доверие, однако затем и от него отреклись. Теперь чихвостят Василия Кикнадзе. Вот только совсем непонятно, как все эти акции недовольства связаны непосредственно с поддержкой любимой команды. Казалось бы - приходи на трибуну и болей за своих вне зависимости от того, кто управляет клубом и кто тренирует команду. Купи шарфик и тем самым внеси лепту в пополнение бюджета... Но получается, что все это банально и неинтересно. Да и на футбол-то болельщикам, по большому счету, наплевать. А что - команда хорошая, футболисты и без них как-нибудь справятся... И вообще, некогда нам глотки драть, когда в клубе творится такое! Идиотизм же ситуации заключается в том, что мало кто из сторонних наблюдателей может понять, что же такое (!) творится в клубе, когда активные болельщики регулярно воюют с его руководством. Стадион – есть. Деньги – есть. Команда – в лидерах. То, что первое место каждый год брать не получается - так а кто сказал, что будет легко? Есть и другие претенденты на золото. Кто-то скажет: "Хватит ломать комедию! Чего здесь непонятного, когда Василий Кикнадзе и Анатолий Мещеряков посмели замахнуться на святыню клуба?! Взяли, да и не продлили контракт с главным тренером Юрием Семиным. Как они вообще посмели удумать такое?!" При этом я больше чем уверен, что многие из болельщиков команды в своей жизни хоть раз, но сталкивались с непродлением трудового соглашения. И при этом в большинстве случаев воспринимали подобное решение начальников адекватно, без шума и без криков, потому что с юридической точки зрения к этим действиям работодателя не подкопаешься. Вот только применительно к футболу получается, что из болельщиков наших ведущих клубов только поклонники "Локомотива" отличаются умом и сообразительностью. Ходят, кричат и пишут: "Верните Палыча, верните!" В своем старании жить в прошлом они перещеголяли даже фанатов "Спартака", которые давно уже не требуют вернуть Олега Романцева, хотя, наверное, такое выступление фан-актива в свете регулярных изменений на тренерском мостике "красно-белых" выглядело бы куда более естественно. Но поклонники "Спартака" предпочитают жить настоящим. А болельщики "Локомотива" все воюют… и не видно этому противостоянию ни конца, ни края. И это при том, что из сезона в сезон команда дает и дает результат. Манипулятор поневоле? Сложившуюся ситуацию мог бы спокойно разрулить один человек. Если бы хотел. Юрий Семин. Да вот проблема - чтобы утолить жажду личной обиды, нынешнее положение дел ему очень даже выгодно. И получается, что бывший главный тренер играет на чувствах поклонников родного для него клуба: чем дольше они конфликтуют с ненавистным руководством, тем дольше Юрий Павлович выглядит в глазах электората несчастной жертвой. Не могу осуждать человека вдвое старше меня, но со стороны все то, что он делает для поддержания огня в очаге этого конфликта, смахивает на тактику мелкого пакостника. И уж совсем некрасиво подбрасывать дровишки через соцсети, которыми Семин научился пользоваться великолепно. Будучи трижды заслуженным железнодорожником страны, он мог бы сейчас спокойно ходить кум-королем, поплевывая в стороны, и с надменным видом взирать на то, что происходит вокруг. При этом не опускаться до виртуальной брани. Самодостаточный и при этом хорошо обеспеченный человек, который стал таким во многом благодаря "Локомотиву". Может быть, как раз и пришло время отдавать долги и раз и навсегда помирить болельщиков, которых он так любит, с не менее любимым "Локомотивом"? И опять возникает вопрос: "Какое отношение все происходящее имеет непосредственно к клубу, и при чем здесь его болельщики?" Ну, не переносишь ты на дух некоторых представителей руководства, команда-то здесь при чем? И фанаты, которые пусть и любят всей душой бывшего главного тренера, но болеют-то при этом не за него, а за "Локомотив". Именно поэтому Юрий Семин, как волшебник, одним взмахом руки мог бы утихомирить поклонников и призвать их к тому, чтобы они не поворачивались к клубу мягким местом. Ведь Семины и Кикнадзе приходят и уходят, а "Локомотив" был, есть, и, надеюсь, будет всегда. Но что-то мне подсказывает, что Юрий Павлович ничего не сделает для примирения сторон. Как минимум пока... Другие люди Однажды один заслуженный хоккеист спросил меня, почему в "шайбе" мы долгое время были впереди планеты всей, а в футболе победные традиции, по большому счету, так и не скопили. Я начал было что-то отвечать, однако мой собеседник перебил и сказал всего одну фразу: "Люди другие!" Анализируя конфликт Семина с руководством "Локо" и то, как при этом ведут себя болельщики, вспоминаю, как из тренерской профессии уходил Виктор Тихонов... При всем уважении к Юрию Павловичу, но по уровню величия и количеству побед на самом высоком уровне он и Виктор Васильевич - фигуры в отечественном спорте несопоставимые. Тогда, в 2004 году, Тихонов был всего на год старше нынешнего Семина. Он спокойно мог работать и дальше, но в итоге уступил свое, как казалось, вечное место в ЦСКА Вячеславу Быкову. Причем за месяц до всех пертурбаций Виктор Васильевич руководил сборной России на чемпионате мира. Доподлинно знаю, в какие кабинеты мог зайти Тихонов, чтобы ни один клубный руководитель не рискнул подойти к нему и на пушечный выстрел с вопросом о досрочном сложении полномочий. Однако при всех своих больших возможностях Виктор Васильевич закончил карьеру. И при этом остался на таком уровне величия, о котором Семин может только мечтать. Его обожали. Ему рукоплескали болельщики во всех городах и весях хоккейного мира. А он, в свою очередь, никогда не спекулировал любовью простых людей. Где, кроме стадиона в Черкизово, устроят овацию Семину? То-то и оно. А Виктор Васильевич до конца своих дней помогал родному ЦСКА. И в итоге дело закончилось появлением в клубе всесильного спонсора. У "железнодорожников" же денег на жизнь хватает, а Юрию Павловичу стоило бы просто не мешать одним работать во благо "Локомотива", а другим болеть за свой любимый клуб. Ток-шоу Казалось бы - ну в чем загвоздка? Участники конфликта - взрослые и обеспеченные люди. Почему они не могут обо всем договориться? Но практика показывает, что найти компромисс можно только тогда, когда желание договориться есть у обеих сторон. Кстати, с Виктором Тихоновым 16 лет назад обо всем договорился Евгений Гинер, который в то время помимо армейского футбола курировал еще и хоккей. В этом виде спорта Евгений Леннорович на тот момент находился без году неделя, практически так же, как сейчас Василий Кикнадзе в футболе. Но это опять, к слову. На что способен обновлённый боекомплект РСЗО «Торнадо-С»? Версии реактивных снарядов 9М528 и 9М542 Если же говорить о деле, то мне кажется, что Семин не успокоится. Возможно, совсем скоро он объявит, что путевку в Лигу чемпионов команда завоевала благодаря его багажу. Категорически не соглашусь с таким суждением. "Локомотив" реально мог все потерять, учитывая и саму сложность подготовки к рестарту сезона, и эмоциональный фон вокруг клуба, созданный в том числе и при помощи бывшего главного тренера. Которому, вместе со своей историей, для полноты картины конфликта осталось только стать гостем вечернего ток-шоу на одном из федеральных каналов. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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