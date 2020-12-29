Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Не спастись: Великобритания обрекла на страдания миллионы граждан России
Украинцы ополчились на Зеленского после слов о великой войне с Россией
"Ропот из войск": военные завалили Баранца жалобами. Полковник высказа...
Российская ракета сбила самолёт-невидимку ВВС США, считавшийся неуязвимым - EurA...
Главная / В мире

Локдаун затянется, заболеваемость вырастет: Учёные обнародовали всю подноготную британского штамма

29 декабря 2020, 01:30  •  73 • В мире
Учёные из Центра математического моделирования инфекционных заболеваний Лондонской школы гигиены и тропической медицины провели исследование и поделились его результатами, обнародовав всю подноготную британского штамма. Они подтвердили некоторые слухи о нём. Локдаун затянется, заболеваемость вырастет, считают специалисты.
Новому штамму присвоено имя VOC 202012/01. Математическая модель показала, что он действительно более заразен, чем его предшественник. Но не на 70%, как предполагалось ранее, а на 56%.
Учёные пытались проверить, провоцирует ли появившаяся версия более тяжёлое течение болезни или повышение летальности.
"Нам не удалось найти чётких доказательств этого", - честно ответили эксперты.
На сайте центра опубликован прогноз, согласно которому даже если сохранить локдаун и все введённые многоуровневые ограничения, ситуация будет меняться к худшему. Так как вирус быстрее распространяется, локдаун затянется, заболеваемость вырастет. Из-за перегрузки системы здравоохранения вероятен скачок госпитализаций и летальных исходов.
О новом штамме коронавируса в Великобритании стало известно 14 декабря. Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок во сообщил о мутации SARS-CoV-2. Через пять дней премьер-министр Борис Джонсон в ходе экстренного брифинга сообщил о введении новых ограничений.
Британские власти были вынуждены принять достаточно жёсткие и непопулярные меры. Людям частично ограничили свободу перемещений. На юго-востоке Англии и в Уэльсе отменены все рождественские и новогодние мероприятия, не работают спортзалы, заведения общепита (за исключением имеющих услугу доставки) и другие учреждения.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



73
Источник
Похожие новости
28 декабря 2020, 06:15
"Я прививаться не буду": Лукашенко объяснил, почему принял такое решение
28 декабря 2020, 18:10
Первопричину пандемии поручили найти "гонцам" ВОЗ. Die Welt узнал, в чём сомнения учёных
28 декабря 2020, 09:50
«Если здоровье позволяет всё выдержать — значит, выживешь»: россиянин Юрий Кирдюшкин о филиппинской тюрьме
28 декабря 2020, 21:50
У понтифика новое хобби? Папа римский "лайкнул" очередную топ-модель
29 декабря 2020, 00:30
Успеть за один срок: чего добился Дональд Трамп на посту президента США
28 декабря 2020, 23:35
До 12 января включительно: Россия продлила приостановку авиасообщения с Британией из-за нового типа COVID-19
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 декабря 2020, 00:30
Успеть за один срок: чего добился Дональд Трамп на посту президента США
29 декабря 2020, 01:30
Навального назвали предателем и предложили посадить лет на 20: "Ему придётся отв...
29 декабря 2020, 01:30
Берлинское турне закончится тюрьмой? Навальному "маякнули" из ФСИН
29 декабря 2020, 01:30
В трёх шагах от США: Россия ворвалась в список мировых аутсайдеров по COVID-19
29 декабря 2020, 01:30
«Эстония 200»: русские должны отказаться от Дня Победы
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 декабря 2020, 11:45
Российская ракета сбила самолёт-невидимку ВВС США, считавшийся неуязвимым - EurAsian Times
22 декабря 2020, 23:45
Им мозги, видать, хлоркой с наждачкой промывают...
22 декабря 2020, 06:20
Ответ Путину превратился в саморазоблачение: Первый президент Украины сдал себя в телеэфире
24 декабря 2020, 09:40
Чем грозят России военно-морские базы США и Британии на Украине: Военный эксперт "раскрыл карты"
23 декабря 2020, 02:30
Новый чиновничий тандем может затмить Грефа: Русским предложили перейти на "зелёнку"
26 декабря 2020, 01:05
Экономист разоблачил мировой план против России: "У нас есть единственный выход…"
27 декабря 2020, 19:15
Русские снова переиграли американцев: Шутка МИДа рискует стать пророческой
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.