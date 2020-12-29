Локдаун затянется, заболеваемость вырастет: Учёные обнародовали всю подноготную британского штамма

Новому штамму присвоено имя VOC 202012/01. Математическая модель показала, что он действительно более заразен, чем его предшественник. Но не на 70%, как предполагалось ранее, а на 56%.

Учёные пытались проверить, провоцирует ли появившаяся версия более тяжёлое течение болезни или повышение летальности.

"Нам не удалось найти чётких доказательств этого", - честно ответили эксперты.

На сайте центра опубликован прогноз, согласно которому даже если сохранить локдаун и все введённые многоуровневые ограничения, ситуация будет меняться к худшему. Так как вирус быстрее распространяется, локдаун затянется, заболеваемость вырастет. Из-за перегрузки системы здравоохранения вероятен скачок госпитализаций и летальных исходов.

О новом штамме коронавируса в Великобритании стало известно 14 декабря. Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок во сообщил о мутации SARS-CoV-2. Через пять дней премьер-министр Борис Джонсон в ходе экстренного брифинга сообщил о введении новых ограничений.

Британские власти были вынуждены принять достаточно жёсткие и непопулярные меры. Людям частично ограничили свободу перемещений. На юго-востоке Англии и в Уэльсе отменены все рождественские и новогодние мероприятия, не работают спортзалы, заведения общепита (за исключением имеющих услугу доставки) и другие учреждения.