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Локдаун затянется, заболеваемость вырастет: Учёные обнародовали всю подноготную британского штамма
29 декабря 2020, 01:30 • 73 • В мире
Учёные из Центра математического моделирования инфекционных заболеваний Лондонской школы гигиены и тропической медицины провели исследование и поделились его результатами, обнародовав всю подноготную британского штамма. Они подтвердили некоторые слухи о нём. Локдаун затянется, заболеваемость вырастет, считают специалисты.
Новому штамму присвоено имя VOC 202012/01. Математическая модель показала, что он действительно более заразен, чем его предшественник. Но не на 70%, как предполагалось ранее, а на 56%.
Учёные пытались проверить, провоцирует ли появившаяся версия более тяжёлое течение болезни или повышение летальности.
"Нам не удалось найти чётких доказательств этого", - честно ответили эксперты.
На сайте центра опубликован прогноз, согласно которому даже если сохранить локдаун и все введённые многоуровневые ограничения, ситуация будет меняться к худшему. Так как вирус быстрее распространяется, локдаун затянется, заболеваемость вырастет. Из-за перегрузки системы здравоохранения вероятен скачок госпитализаций и летальных исходов.
О новом штамме коронавируса в Великобритании стало известно 14 декабря. Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок во сообщил о мутации SARS-CoV-2. Через пять дней премьер-министр Борис Джонсон в ходе экстренного брифинга сообщил о введении новых ограничений.
Британские власти были вынуждены принять достаточно жёсткие и непопулярные меры. Людям частично ограничили свободу перемещений. На юго-востоке Англии и в Уэльсе отменены все рождественские и новогодние мероприятия, не работают спортзалы, заведения общепита (за исключением имеющих услугу доставки) и другие учреждения.
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