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Локдаун в Украине введут как завесу для конституционного переворота
25 ноября 2020, 15:25 • 86 • Украина
Ужесточение карантинных ограничений или введение полного локдауна в декабре – это не только попытка предотвратить распространение коронавируса в Украине, это еще и способ не допустить массовых волнений народа из-за ухудшения экономической ситуации в стране и из-за обострения конституционного кризиса.
Такое мнение высказал народный депутат Александр Дубинский. Его называют человеком, близким к олигарху Коломойскому: до выборов в Раду он работал журналистом на канале 1+1, принадлежащим бывшему владельцу «Приват». Дубинский напомнил, что закон об открытии рынка земли был принят весной, когда страна ушла на карантин.
«Когда нельзя было проводить массовые мероприятия, люди были максимально напуганы и сидели по домам. Именно тогда и была проведена земельная реформа во втором чтении. Поэтому сейчас, когда будет приниматься решение о перезапуске Конституционного Суда, его сносе, с помощью иностранных партнеров, выборов — журналистов тоже не будет», - спрогнозировал нардеп. Он заявил, что знает о планах Банковой провести внеочередную сессию парламента проголосовать за полный локдаун с 15 декабря. «Пока мы будем сидеть на карантине, власть совершит антиконституционный переворот», - предупреждает «слуга народа».
Политик также считает, что украинцев отвлекут от ползучего переворота не только с помощью ковид-паники, но и при помощи растущих цен и падающих зарплат. Он напомнил, что недавнее решение о повышении для домохозяйств тарифа на газ на 35% в такой ситуации тоже нельзя назвать социально ориентированным. Голод, холод, болезни – вот картина ближайшего будущего Украины. Люди сосредоточатся на выживании, на борьбе за здоровье, а в это время контроль над Украиной отдадут внешним партнерам.
«Посмотрите, почему они прокачивают эту тему максимально быстро. Потому что локдаун — это удавка на шее у бизнеса и у людей, которые не смогут зарабатывать, не смогут ничего делать, и не смогут выживать. Возмущаясь, люди могут натворить дел. Поэтому все нужно делать быстро, потому ускоряются процессы внешнего управления, по КВУ и системе власти в целом» - констатировал считает Александр Дубинский. Он отметил, что выйти из кризисного состояния можно с помощью пакета законов и предложил свой вариант преодоления экономической катастрофы.
«Я отправил своим коллегам народным депутатам, фракции «Слуги народа» законопроект, подготовленный в рабочей группе. В нем механизмы, как справится с последствиями карантина и локдауна. Предложения очень простые: ФОПам нужно отменить внесение в выплату единого социального взноса, отменить ответственность за неуплату арендной платы, отменить все проверки. Нужно отменить налоги за месяцы, когда будет локдаун, и выплатить гражданам минимальную зарплату. Каждому гражданину Украины начислить минимальную зарплату на месяц - пока будет длиться карантин. Чтобы люди могли оплатить себе еду и лекарства. Кстати, считаю, что и коммунальные платежи на месяц локдауна также должны отменить. Такой проект закона подготовлен, и отправлен на подпись всем депутатам. Давайте посмотрим, кто его подпишет. Пройдет ли он первое чтение, и вообще, поставят ли его на голосование», — сказал Дубинский. Депутат добавил, что у его коллег также есть антикризисные наработки и все зависит от того, прислушается ли власть к этим идеям или пойдет на то, чтобы положить Украину под ноги Байдену и с максимальной выгодой для себя.
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