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Локдаун от Меркель и Макрона встретили сарказмом: "Где-то пукнула летучая мышь, и все по щелям"

29 октября 2020, 04:10  •  58 • Политика
Сначала Германия, а вслед за ней и Франция объявили о новом локдауне из-за коронавируса. "2020 год. Гордое, развязывающее войну за войной человечество забивается в щели из-за того, что где-то неудачно пукнула летучая мышь", - комментирует Сергей Колясников.
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон объявили о закрытии своих стран на полный карантин в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Европейский локдаун прокомментировал Сергей Колясников.
Он отмечает, что если бы ведущие страны, и в первую очередь США, тратили ресурсы не на гонку вооружений и захватнические войны, а на развитие науки и медицины, то год мог бы сложиться совсем по-другому. Но вместо этого имеем то, что имеем, отмечает блогер.
"2020 год. Гордое, развязывающее войну за войной человечество забивается в щели из-за того, что где-то неудачно пукнула летучая мышь", - язвительно комментирует Сергей Колясников в своём Telegram-канале.
Напомним, что в России локдаун пока не вводят. Как отметил президент Владимир Путин, действующих мер пока достаточно.

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