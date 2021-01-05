Локдаун навсегда: "Великая перезагрузка" Клауса Шваба

Автор:

Валентин Катасонов

В первой половине этого года все гадали-рядили о том, откуда взялся этот страшный вирус и как долго он будет мучать человечество. Вернее, даже не самым вирус, а те меры властей, которые получили название "lockdown" и которые выразились в том, что людей принудили к "самоизоляции", "дистанцированию", "масочному режиму" и т. п.; а бизнес – к закрытиям, ограничениям, дистанционной работе сотрудников и т. п. Но вот в июле вышла книга известного во всём мире Клауса Шваба (бессменного руководителя Всемирного экономического форума – ВЭФ) под названием "COVID-19: The Great Reset" ("COVID-19: Великая перезагрузка"). В ней профессор Шваб, безусловно принадлежащий к узкому кругу мировой элиты и выражающий её интересы, раскрыл многие секреты.

Во-первых, мировая элита уже давно готовила "революцию сверху", но для неё не всё было ещё готово. В 2020 году она началась. Видимым её проявлением стал массовый, глобальный lockdown.

Во-вторых, так называемая "пандемия COVID-19" – "дымовая завеса", которая дала основания для lockdown и лишила людей нормальной жизни. Профессор задаёт риторический вопрос: "Когда же будет возврат к "нормальной" жизни?" И сам же даёт циничный, но честный ответ: "Никогда". "Пандемия" и lockdown – навсегда.

В-третьих, он немного раскрывает картину того дивного нового мира, который должен возникнуть в результате "Великой перезагрузки".

Раскрою подробнее последний тезис.

Клаус Шваб даёт читателю понять: о всей той чуши, которая называется "экономическим либерализмом" и которая насаждалась десятилетиями, следует раз и навсегда забыть. Человечество приглашается в посткапитализм, где править будет элита (1% населения планеты – вместе с прислугой), а все остальные (99%) будут рабами, помещёнными в цифровой концлагерь.

Конечно, "политкорректный" профессор Шваб таких слов, как "рабы", "концлагерь", не употребляет. Но если вдумываться в смысл его предложений по "Великой перезагрузке", то так оно и есть. Например, его предложения по жёсткому цифровому контролю над гражданами "дивного нового мира" означают, что они будут находиться под электронным колпаком, в цифровом концлагере.

Клаус Шваб произносит красивые слова о "равенстве" в будущем мире. Да, так оно и будет. Речь идёт о равенстве рабов, т. е. 99% человечества. Шваб говорит о таких "предрассудках" и "рудиментах" старого капитализма, как прибыль, право собственности, акционерная форма предприятий и т. п. Всё это должно быть в добровольно-принудительном порядке ликвидировано. На место капитализма собственников придёт "экономика пользователей". На место краткосрочной спекулятивной прибыли должно прийти устойчивое и долговременное приращение стоимости, которая будет якобы создаваться для всего человечества. Но по факту ею распоряжаться будет лишь элита – тот самый "золотой процент".

С акционерной формой компаний будет покончено. Ведь у такой компании только одна цель – максимизация прибыли любой ценой в интересах акционеров. А последних ничего, кроме прибыли и дивидендов, не интересует. Капитализм акционеров должен быть трансформирован в капитализм стейкхолдеров (stakeholders) – т. е. "капитализм всех заинтересованных сторон". А кто эти стейкхолдеры? – Только крупнейшие корпорации. Большинство из них сегодня мы называем "транснациональными корпорациями" (ТНК). Завтра такое название может оказаться некорректным, даже абсурдным. Почему? – Потому что не будет национальных государств.

Согласно Швабу, национальные государства – анахронизм, пережиток старого капитализма. Надо стремиться к размыванию национальных границ, национальных государств. И в "дивном новом мире" корпорации будут не "транснациональными", а "глобальными". Глобальные корпорации должны постепенно брать на себя все функции государства, по сути, планируется приватизация государства.

Правда, в вопросе о будущем государства Шваб рассуждает очень взвешенно. В переходный период оно элите может очень даже понадобиться. Ведь наверняка не все захотят добровольно войти в "дивный новый мир" (т. е. цифровой концлагерь). Вот и потребуется сила, в том числе полиция и даже армия, для того чтобы загонять "диссидентов" в "светлое будущее". А уж потом, когда все окажутся в цифровом концлагере, можно будет окончательно упразднить прежние государства. Высшим управляющим институтом станет мировое правительство, которое будет опираться на глобальные корпорации.

Итак, Шваб говорит о крупных корпорациях как несущей конструкции нового капитализма. А где же малый и средний бизнес? – А ему в этой конструкции места нет. Малые и средние компании уже зачищаются в ходе нынешнего lockdown. А куда же деть миллионы и миллионы тех, кто был занят в этом секторе экономики? Часть из них, как считает Клаус Шваб, должны взять на работу крупные "социально ответственные" корпорации.

Но большую часть освободившихся работников занять не удастся. Тем более что Клаус Шваб очень ратует за более широкое использование роботов и всяких автоматов, замещающих живой труд, причём не только физический, но и умственный. С этими роботами и автоматами профессор носится уже давно. Возьмите, например, его предыдущую книгу "Четвёртая промышленная революция" (2016 г.), где он описывает ожидаемые изменения в экономике, порождаемые революцией в сфере цифровых технологий, нано- и биотехнологий. Кстати, уже в той книге Шваб говорил об острой необходимости приведения капитализма в соответствие с новой технологической базой.

Для того чтобы предложения Шваба по построению дивного нового мира не вызывали у народа страха и протеста, он успокаивает людей обещаниями введения социальных амортизаторов, которые помогут перенести возникающие перегрузки. Люди не должны бояться потери работы и доходов потому, что предлагаемая Швабом модель носит название "социально ответственного капитализма". Одним из проявлений такой "ответственности" является обещание ввести так называемый "Безусловный базовый доход" (ББД). Идея такого гарантированного, постоянного, распространяющегося на всех граждан государства и обеспечивающего прожиточный минимум дохода уже витает в головах некоторых политиков, общественных деятелей и экономистов несколько десятилетий. Были эксперименты по введению ББД в отдельных городах и регионах некоторых стран, преимущественно европейских.

Ближе всех к введению ББД была Швейцария, которая в 2016 году даже провела референдум по данному вопросу. Проект ББД, выносимый на всенародное голосование, предусматривал выплату каждому взрослому гражданину 2500 швейцарских франков (примерно 2250 евро). Но неожиданно для многих большинство граждан альпийской республики отвергли идею ББД. Вернее, они голосовали не против этого дохода, а против того, чтобы были увеличены налоги. Ведь для того чтобы практически реализовать проект ББД, Швейцарской Конфедерации надо было увеличить доходную часть бюджета, для чего требовалось примерно в два раза повысить налоги. Во время нынешней "пандемии COVID-19" идея ББД опять вышла на первый план. Но ни одна страна такой гарантированной финансовой помощи гражданам ввести не решилась. В лучшем случае всё ограничилось раздачей так называемых вертолётных денег. Как, например, в США, где в апреле взрослым американцам независимо от их социального статуса было выдано по 1200 долларов. Но это не ББД, как ошибочно сообщили некоторые журналисты, а разовая раздача денег. Предложение Клауса Шваба по поводу ББД некоторые назвали мягко "заблуждением" или "утопией"; другие квалифицировали это более жёстко: "обман" и "демагогия".

В проекте Шваба есть и иные "социальные амортизаторы". Например, он осторожно, но "научно аргументированно" (т. е. в духе привычного мальтузианства и неомальтузианства) говорит о переизбытке населения на планете. Мол, надо ввести контроль над демографическими процессами и добиваться планомерного сокращения численности населения. Очень профессор переживает за природные ресурсы и окружающую среду планеты Земля. Предложений по их сбережению и охране более чем достаточно. Например, людям следует ограничить свои потребности и потребление. Нет, он не призывает богатых отказаться от суперджетов или сверхдорогих яхт. Он свои советы адресует прежде всего остальным 99% населения. Например, рекомендует отказаться от употребления… мяса. Оказывается, навоз как неизбежный спутник скотоводства продуцирует выбросы… парниковых газов. А они, в свою очередь, разогревают атмосферу и вносят вклад в климатические изменения на планете.

Читая книгу Клауса Шваба, я почему-то ловил себя на мысли: обещаемое профессором "светлое будущее" уже было в прошлом. Например, восточные деспотии Древнего мира, где царил так называемый "азиатский способ производства" (термин Карла Маркса). Это был рабовладельческий строй, но рабы не принадлежали отдельным хозяевам; коллективным рабовладельцем было всё государство, вернее узкая группа элиты, сплотившаяся вокруг деспота.

Что-то прямо созвучно с идеями "Манифеста коммунистической партии" Карла Маркса и Фридриха Энгельса (1848 г.). Или с экономической моделью "военного коммунизма", которая существовала в нашей стране в первые годы после революции (1918–1921 гг.). Предлагаемая Швабом схема также очень напоминает конструкцию экономики Третьего рейха, которая базировалась на гигантских корпорациях. Корпорации Третьего рейха действительно не ставили перед собой цель получения прибыли. Но они не служили и немецкому народу. Для них высшей целью были интересы Германии: Deutschland über alles. А если копать глубже, то за вывеской "Германия превыше всего" стояли интересы верхушки Третьего рейха. Интересы были действительно не экономические. Верхушка жаждала мировой власти.

Вот и за риторикой Клауса Шваба о корпорациях стейкхолдеров скрываются интересы мировой элиты. Ей действительно прибыль не нужна. Они хотят стать хозяевами мира. "Дивный новый мир" – рабовладельческий строй, а в таком строе не только прибыль, но и деньги становятся анахронизмом.

Пушков объяснил причину проигрыша Зеленского Путину Итак, книга Клауса Шваба "COVID-19: Великая перезагрузка" – дешёвая, но очень опасная риторика, призванная усыпить внимание человечества. В проекте "Великой перезагрузки" единственной "заинтересованной стороной" является мировая элита, которая и выдала Клаусу Швабу социальный заказ на подготовку проекта и его продвижение. Кое-что новое о проекте "Великая перезагрузка" мы узнаем в январе 2021 года, когда будет проходить очередной ежегодный саммит ВЭФ. Правда, в первые за полвека он будет проводиться не в швейцарском городе Давос, а дистанционно, в режиме онлайн.

Впрочем, вряд ли в проект "Великая перезагрузка" в ходе саммита будут внесены какие-то радикальные изменения. Всё и так ясно. Мировая элита сумела в этом году надеть на миллиарды людей в мире маски. Она поняла, что можно смело продолжать наступление. Сопротивления почти нет. И поэтому собственную маску секретности она решила отбросить. Мы имеем дело с открытым заговором против человечества.

P. S. Клаус Шваб в своей книге, статьях и выступлениях заявляет сегодня, что полвека назад, в 1971 году, он создал Всемирный экономический форум (ВЭФ) исключительно для того, чтобы начать готовить "радикальное реформирование капитализма", "Великую перезагрузку", "революцию сверху". Здесь профессор явно прихвастнул. Такую революцию начали готовить ещё задолго до того, как он появился на свет (Шваб родился в 1938 году). Для примера могу вспомнить известного английского писателя Герберта Уэллса. Многие думают, что он занимался только тем, что писал романы и повести в жанре фантастики. Нет, он был также частью британской интеллектуальной и политической элиты и постоянно думал о том, "как сделать мир лучше". Естественно, в интересах англосаксонской элиты. Поэтому время от времени из-под его пера выходили работы, далёкие от художественной литературы. Причём многие нашему читателю неизвестны, потому что не переводились на русский язык. Так, в 1928 году он написал небольшую книгу под названием "The Open Conspiracy" ("Открытый заговор").

Наконец в этом году мне удалось обеспечить перевод этой книги на русский язык, и я к ней написал обширное предисловие: Уэллс Г. Открытый заговор. Пер. с англ. А. Крутько. С предисловием профессора В. Ю. Катасонова. – М.: Издательский дом "Кислород", 2021. – 288 с.

Сравнивая "Открытый заговор" Герберта Уэллса с "Великой перезагрузкой" профессора Клауса Шваба, видишь, что планы мировой элиты по экономическому и политическому переустройству мира за девять с лишним десятков лет мало изменились. Но сегодня мировая элита действует более нагло и даже более открыто. Действительно, книгу Клауса Шваба без натяжки можно назвать "Открытым заговором".