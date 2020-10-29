Локдаун до декабря: Меркель объявила об уходе Германии на карантин

Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о закрытии страны на карантин. Локдаун продлится со 2 ноября по декабрь, а возможно, и дольше. Соответствующее заявление было сделано в среду, 28 октября.

В Берлине ещё обсуждаются конкретные карантинные меры, однако уже известно, что будут закрыты бары, кафе, театры и концертные залы. При этом детские сады и школы, а также парикмахерские и магазины продолжат работу при условии соблюдения социальной дистанции и других профилактических мер.

Согласованные меры нужны для того, чтобы уже с декабря наша общественная жизнь могла быть нормализована, - цитирует ТАСС слова Меркель.

Глава правительства Германии добавила, что если принятые меры не будут соблюдаться, то система здравоохранения страны рухнет в течение всего нескольких недель.