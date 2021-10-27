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Локдаун для теста: в России выбрали "слабенький региончик" для эксперимента - политтехнолог

27 октября 2021, 16:20  •  21 • Политика
Разные варианты локдауна тестируют в разных регионах России. В том числе, выбрали площадку для теста самых жёстких мер в "слабеньком региончике". Так эксперимент оценил политтехнолог.
Республика Хакасия стала первым субъектом федерации, в котором теперь будет действовать комендантский час. Сообщается, что актуально это на период нерабочих дней, до 7 ноября. По крайней мере, пока о дальнейшем продлении столь жесткой ограничительной меры информации нет.
Как люди отзовутся на подобное, прямо скажем, жёсткое решение? И есть ли вероятность, что губернатор региона Валентин Коновалов хочет, таким образом, заработать политические баллы? Ведь ранее сообщалось, что Коновалов - один из глав регионов, которым грозит отставка. Быть может он хочет выслужиться перед Москвой? Эти и другие вопросы "Первый русский" задал политтехнологу Владимиру Маркелову.
Эксперт отметил, что Коновалов вряд ли сможет поднять свой политический статус благодаря коммендантскому часу. Но, действительно, ему могли сверху поручить провести подобные ограничения:
Понятно, что эта мера была согласована с Москвой, ведь на маленьком регионе можно потренироваться. Страна большая, регионов много, и у нас есть естественная возможность тренироваться в разных схемах не только в медицинской части, но и в политической. Поэтому в данном случае выбран маленький, экономически относительно слабенький региончик, дабы посмотреть, а как будет там режим ночной блокировки передвижения граждан работать. В том числе, с точки зрения уменьшения или неуменьшения заболеваемости, - считает эксперт.

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