«Локальный конфликт не исключён»: к чему может привести обострение ситуации на границе Пакистана и Индии

Главы МИД целого ряда стран призвали Индию и Пакистан «проявить сдержанность» и не допустить эскалации вооружённого конфликта. 27 февраля Исламабад сообщил о двух сбитых истребителях ВВС Индии, пояснив, что они якобы вторглись в воздушное пространство исламской республики. Между тем в Нью-Дели заявили, что был сбит только один самолёт ВВС Индии, а индийским лётчикам удалось сбить пакистанский истребитель. Эксперты отмечают, что нарастание напряжённости между двумя государствами представляет особую опасность, поскольку обе стороны обладают ядерным оружием. В то же время специалисты уверены, что ни Индия, ни Пакистан не решатся на масштабные боевые действия, а ограничатся локальными столкновениями.

В среду, 27 февраля, произошло обострение конфликта между Индией и Пакистаном. Утром глава пресс-службы Вооружённых сил Пакистана генерал-майор Асиф Гафур заявил, что ВВС страны сбили два индийских военных самолёта, которые, по его словам, нарушили воздушное пространство Пакистана.

«Один из самолётов упал на территории Азад Кашмира, другой — в районе линии контроля», — сообщил глава пресс-службы ВС Пакистана в Twitter.

Затем во время брифинга для СМИ Гафур уточнил, что два пилота сбитых индийских самолётов были задержаны. Один из них получил травмы и был доставлен в больницу, второй находится под стражей.

Позже пакистанские СМИ опубликовали видео, на котором якобы показан допрос пленного индийского пилота.

В Нью-Дели заявили, что ВВС Индии действительно понесли потери в воздушном бою с пакистанскими лётчиками, но был сбит только один самолёт. Информация о судьбе пилота уточняется.

«Один истребитель ВВС Пакистана был сбит индийским МиГ-21. В этом воздушном бою мы потеряли один МиГ-21, пилот пропал без вести. Пакистанская сторона утверждает, что он был взят в плен. Мы уточняем эти данные», — заявил официальный представитель индийского МИД Равиш Кумар.

Кроме того, в среду в СМИ появилась информация, что индийские ВВС сбили пакистанский истребитель F-16, который, как считают в Нью-Дели, нарушил воздушное пространство Индии. По данным индийского информационного агентства ANI, пилот успел катапультироваться и раскрыть парашют, а самолёт упал на пакистанской территории. Эту информацию индийская сторона никак не прокомментировала.

Официальный представитель Вооружённых сил Пакистана генерал-майор Асиф Гафур, со своей стороны, опроверг сообщения о сбитом самолёте.

«Стоит отметить, что пакистанские F-16 не пострадали, так как сегодня Пакистан не поднимал в воздух F-16», — заявил Гафур в ходе брифинга для СМИ.

Воздушное пространство на севере Индии объявлено временно закрытым по соображениям безопасности. Местные авиалинии, а также международные авиакомпании прекратили перевозки пассажиров по маршрутам, проходящим через Кашмир. Пакистан закрыл пять аэропортов, включая

воздушные гавани, расположенные в столице страны и во втором крупнейшем городе — Лахоре.

Индийские пограничные войска на границе с Пакистаном

Reuters

© Mukesh Gupta

Призывы к сдержанности

В Москве заявили, что серьёзно озабочены обострением конфликта между Нью-Дели и Исламабадом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что в Кремле следят за ситуацией.

«Мы крайне обеспокоены в связи с поступающими новостями и очень внимательно отслеживаем обстановку. И, конечно, мы призываем все стороны к сдержанности», — сказал Песков.

Ранее директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил РИА Новости, что «Индия и Пакистан — дружественные России государства» и взаимоотношения двух стран крайне важны для стабильности всего региона. Таким образом, в Москве надеются на скорейшую деэскалацию ситуации.

Кроме того, по мнению дипломата, усиление противостояния не должно повлиять на афганское урегулирование.

«Индия, конечно, важный игрок, но, каким образом этот конфликт скажется (на ситуации в Афганистане. — RT), мне трудно представить. Есть конкретные переговоры у талибов с американцами. А будущее Афганистана должно обсуждаться самими афганцами», — отметил Кабулов.

Напомним, Кашмир — это регион в северо-западной части полуострова Индостан. Права на эту территорию оспаривают сразу несколько государств. Часть этого района входит в состав индийского штата Джамму и Кашмир, другая часть находится под контролем Пакистана. На территории региона находится и непризнанное государство Азад Кашмир, которое также подконтрольно Пакистану. И часть территории находится под управлением Китая.

Кашмир граничит с Пакистаном, Индией, Китаем и Афганистаном.

Таким образом, в Пекине напрямую заинтересованы в поддержании мира в регионе. В ответ на события среды МИД КНР призвал Нью-Дели и Исламабад проявить сдержанность.

«Международное сообщество пристально наблюдает за развитием ситуации. Китайская позиция по данному вопросу остаётся ясной и чёткой. Мы надеемся, что Индия и Пакистан, как две важные страны Южной Азии, смогут проявить сдержанность», — заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

В Турции призвали решить конфликт мирным путём. Анкара выразила готовность способствовать урегулированию конфликта между двумя странами.

«Мы очень обеспокоены обострением отношений между Индией и Пакистаном и обращаемся к обеим сторонам с призывом не терять здравомыслия. Необходимо избежать эскалации конфликта. Кашмир является проблемной территорией уже много лет, и этот вопрос нужно решить как можно скорее в рамках международных норм. Мы готовы внести свой вклад в урегулирование ситуации», — заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Давний конфликт и парламентские выборы

Ситуация осложняется тем, что и Пакистан, и Индия обладают ядерным оружием и существует опасность его применения. Доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский считает, что до этого дело не дойдёт, хотя обеим странам важно показать, что они не готовы отступать в этом противостоянии.

«Так как обе страны — ядерные державы, я думаю, самоубийц нет ни в той, ни в другой стране. Поэтому есть большая надежда, что всё ограничится локальным конфликтом», — отметил эксперт в беседе с RT.

Ещё один важный фактор, который необходимо учесть в сложившейся ситуации, — это парламентские выборы в Индии, которые пройдут c 7 апреля по 12 мая.

«И поскольку результат этих выборов для правящей партии Индии не гарантирован, то правительству сейчас важно показать, что оно готово проводить жёсткую линию. Поэтому я думаю, что какое-то время обмен ударами будет продолжаться» — заключил Волхонский.

Позиция Пакистана

Напомним, в среду утром ВВС Пакистана нанесли авиаудары по линии разграничения в Кашмире. МИД Пакистана пояснил, что это была демонстрация позиции страны в разгоревшемся конфликте.

«Сегодня воздушные силы Пакистана нанесли удары по линии контроля из пакистанского воздушного пространства. Это не были ответные удары на продолжающуюся агрессию со стороны Индии. В связи с этим Пакистан нанёс удары не по военным целям, избегая человеческих потерь и сопутствующего ущерба. Единственной причиной было продемонстрировать наше право, желание и готовность к самообороне», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Пакистана.

Эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов считает, что вероятность ядерных ударов невелика. И хотя правительство Пакистана не намерено сдавать позиций, доводить дело до полномасштабных действий оно тоже не станет.

«Реально пакистанское руководство в войне с Индией не заинтересовано. Но здесь может быть серьёзная заинтересованность со стороны тех же США. Теперь надо следить за реакцией — дальнейшее развитие событий будет зависеть от целого ряда факторов. Вариант ограниченного конфликта с использованием артиллерии, боевой авиации на определённых участках фронта не исключается», — заявил эксперт в беседе с RT.

Балмасов также отметил, что в правящих кругах Исламабада есть свои ястребы, которые настаивают на силовом решении вопроса с Индией. Но одновременно с этим они понимают, что добиться одномоментного разгрома индийских сил не смогут. В прямом противостоянии Пакистан проиграет, успешными могут быть лишь отдельные выпады.

Пакистанские истребители F-16

Reuters

© Faisal Mahmood

Террористическая атака в Пулваме

События среды следует в первую очередь рассматривать в контексте событий последних двух недель, уверен кандидат исторических наук, научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова Алексей Куприянов. Он напомнил, что 14 февраля террорист-смертник в индийском штате Джамму и Кашмир направил начинённый взрывчаткой автомобиль в индийскую армейскую колонну, в результате взрыва погибли погибли 45 военнослужащих.

«Ответственность на себя взяла организация «Джаиш-э-Мухаммед» («Армия пророка Мухаммеда». — RT), которая базируется на территории Пакистана. Индийцы обвинили пакистанское руководство в том, что оно поощряет и направляет деятельность террористов. Пакистанцы эти обвинения отвергли, заявив, что это не они, что они сами борются с террористами и сами несут от террористов потери», — пояснил эксперт.

После этого индийские ВВС нанесли удары по лагерям предполагаемых террористов в районах Балакот, Музаффарабад и Чакоти, расположенных у границы, разделяющей Индию и Пакистан в спорном Кашмире.

«Была предпринята операция. Индийцы отрицают, что это была операция возмездия, и утверждают, что у них были разведданные о том, что спонсируемые пакистанцами боевики готовятся нанести новый удар по их территории», — отметил Куприянов.

По его словам, пакистанцы заверили, что у них потерь нет, а индийцы сообщили, что им удалось разбомбить в провинции Хайбер-Пахтунхва крупный лагерь, при этом погибли сотни боевиков. Так, по оценке эксперта, началось обострение, которое вылилось в сегодняшние воздушные атаки. Но на более агрессивные действия стороны не решатся.

«Никаких крупных общевойсковых операций, вторжений и использования ядерного оружия в ближайшее время не будет», — заключил эксперт.