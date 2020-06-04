Локальные победы и деньги: О чём расскажет Путин в новом обращении. Мнение Гращенкова

По информации источников РБК, президент Владимир Путин должен выступить с новым обращением к нации. Политолог Илья Гращенков в разговоре с Царьградом предположил, о чём на этот раз будет речь главы государства.

"Я думаю, что это очевидно связано с ситуацией локальной победы над коронавирусом и грядущими поправками в Конституцию. Выступление Владимира Путина должно быть связано с тем, что зафиксировано резкое снижение числа заражённых коронавирусом, и это некая локальная, но всё же победа над эпидемией, соответственно, она должна стать предтечей к мобилизации населения на такой позитивной волне к грядущим поправкам в Конституцию, но сначала нас ждёт очередной парад", - отметил Гращенков.

По его мнению, эти темы должны лечь в общую канву неких победных реляций, которые подбодрят население, сформируют позитивное ощущение.

"Всё это впоследствии можно связать с необходимостью поддержать голосование по поправкам, несущее в себе обнуление по срокам для Путина. Потому что перед нами всё ещё маячит угроза второй волны коронакризиса и коронавируса. Соответственно, люди переживают, и как-то нет пока ощущения, что мы вирус победили, поэтому Путин должен, мне кажется, зафиксировать вот этот промежуточный момент, что такая промежуточная победа достигнута, все молодцы и все могут сейчас приободриться на этой волне и почувствовать какие-то позитивные изменения. Деньги какие-то, может быть, будет всё-таки раздавать правительство, соответственно, люди могут как-то попробовать восстановить своё материальное положение, начать искать работу, плюс лето, кто-то на дачу поедет", - сказал политолог.

Но прежде чем все разъедутся, по его словам, очень важной является постановка некой, пусть и промежуточной, но точки в истории с коронавирусом.

"Конечно, сейчас негатив переключился на региональные власти, на губернаторов, на мэра Москвы. Это очевидно. И такое смещение есть. Вопрос в том, насколько Путину правильно сейчас этот негатив ещё подогреть. То есть они пока выступают в роли такой губки, абсорбирующей этот негатив от коронакризиса. Но вместе с тем президент, конечно, должен показывать, что он над схваткой, и критиковать губернаторов. Но откровенно выставить их сейчас виновными во всём было бы тоже ошибкой, потому что у нас выборы грядут, законодательные собрания, губернаторские. Опять-таки голосование по поправкам, за которые должны губернаторы отвечать", - напомнил Гращенков.