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Локальное потепление

31 декабря 2019, 02:09  •  95 • Карикатуры
© Виталий Подвицкий
Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что январская погода в России будет теплой, метеорологи ее называют "красной" — по цвету на карте.

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