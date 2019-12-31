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Локальное потепление
31 декабря 2019, 02:09 • 95 • Карикатуры
Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что январская погода в России будет теплой, метеорологи ее называют "красной" — по цвету на карте.
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