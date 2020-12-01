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Логотип с фрагментов оружия вывел на убийц иранского физика-ядерщика
01 декабря 2020, 06:10 • 113 • В мире
Иранские СМИ сообщили, что во фрагментах оружия, собранных на месте убийства иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, обнаружен логотип и технические характеристики, указывающие на израильское происхождение.
О том, что за убийством иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде может стоять Израиль, в Тегеране заговорили практически сразу. Убийцам учёного пообещали жестокую месть.
Теперь, судя по сообщениям иранских СМИ, появилось веское доказательство причастности Израиля к теракту с Фахризаде. На его след вывели фрагменты оружия, найденного на месте теракта. В частности, СМИ сообщают, что на этих самых кусках оружия есть "логотипы и технические характеристики военной промышленности Израиля".
Ранее, напомним, иранское агентство Tasnim сообщало, что, согласно предварительным данным, сперва нападавшие взорвали автомобиль Nissan, который находился возле машины, где сидел учёный, а затем открыли огонь из стрелкового оружия. Причём оружие было на дистанционном управлении.
В результате Фахризаде получил тяжёлые ранения, был доставлен вертолётом в больницу, но врачи не смогли спасти ему жизнь.
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