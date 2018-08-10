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«Логистические войны» превращают Азию в новый центр мира

10 августа 2018, 10:54  •  98 • Аналитика

Геополитический центр будущего мира уверенно и неумолимо перемещается в Юго-Восточную Азию, что кардинально меняет все привычные глобальные расклады. Новое очертание механизмов международной экономики неизбежно затрагивает и былые стратегические противостояния. Например, застарелую большую конкуренцию между Индией и Китаем.

При примерно равных исходных условиях (по численности населения, площади территории, степени обеспеченности исходным сырьем и энергоресурсами, уровнем научно-технического и экономического развития, долей сельского населения) благодаря удачному стечению ряда обстоятельств китайский дракон стартовал несколько раньше и явно энергичнее индийского слона. Благодаря чему сейчас Китай достиг вполне успешных результатов. Но тем самым он вынудил индусов тоже активизироваться.

А так как исходные условия в Индостане в целом похожи на китайские, то экономический рывок Индия может осуществить только опираясь на внешние ресурсы. Точнее – освоение внешних рынков. И времени у нее остается мало, учитывая темпы, с которыми Пекин делает мир "китайским".

Не обладая такими же возможностями, Нью-Дели, тем не менее, реализовывает собственный глобальный план освоения международного торгового пространства, нацеливаясь главным образом на расширение торговли со Средней Азией и Россией, с дальнейшим прицелом через нас выйти на Европу.

На первый взгляд, масштабы тут явно уступают китайскому "шелковому пути". Речь в основном идет о расширении одного морского порта, в который индусы вкладывают не так чтобы сильно впечатляющую сумму в 160 млн долларов. Но детали тут меняют все. Во-первых, этот порт – Чабахар – расположен в Иране, и во-вторых, он... тоже расположен в Иране.

Первое означает формирование на его базе своего рода большого промышленного и транспортного кластера выполняющего роль больших ворот в проект Южного Транспортного Коридора (ЮТК), нанизывающего на себя Кавказ и Среднюю Азию, а также открывающий туда доступ дешевым индийским товарам. Например, благодаря этому порту только одной пшеницы в Афганистан удалось продать более миллиона тонн, тогда как ранее, грузовиками через горы, объемы ее поставок не превышали 60-70 тыс. тонн.

Впрочем, эти ворота уже в ближайшей перспективе намерены заработать в обе стороны. С марта 2016 года во все том же Чабахаре Индия, на основе межправительственного соглашения между странами, начала строить завод по сжижению природного газа и завод по его крекингу. Интерес тут взаимный. Нью-Дели получает стабильный источник поставок очень ей необходимых энергоносителей, к тому же с большой скидкой от мировых рыночных цен. В свою очередь, Тегеран с индийской помощью превращается в крупного экспортера СПГ, масштаб которого позволит успешно противостоять американским экономическим санкциям. Индийские инвестиции непосредственно в СПГ-проект составят 85 млн долларов траншами примерно по 20-22 млн долларов в год.

Кроме того, индусы вкладывают еще 1,6 млрд долларов в железнодорожную линию Чабохар-Захедан протяженностью свыше 500 километров, позволяющую почти на порядок расширить грузопоток от побережья океана в Афганистан, что, несомненно, благотворно скажется как на объемах взаимной афгано-индийской торговли, так и дальнейшей реализации проекта ЮТК в целом. В частности, торговлю с Россией Индия намерена поднять с нынешнего одного до желаемых 30 млрд долларов в год.

Отсюда появляется второе – резкое увеличение геополитической значимости и экономического роста Ирана в целом. Сотрудничество с Индией позволяет получить сразу и внешние ресурсы для собственного развития, и транзитные доходы, и доступ собственных товаров на все те рынки, до которых дотянется ЮТК.

Тем самым формируется своего рода еще одна геополитическая ось будущего мира: Индия-Иран-Россия, способная в известной степени уравновешивать китайское влияние, а также выводящая РФ на позицию ключевого звена, обеспечивающего связь между Нью-Дели и Пекином. Ну, а то, что Россия в итоге оказывается еще и на перекрестке двух ключевых логистических потоков, оказывается для нас дополнительным приятным бонусом.

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Проигрывающими в происходящем оказываются лишь США (и Британия), утрачивающие геополитическое и экономическое значение. Не удивительно, что они пытаются воспользоваться моментом и сформировать с Индией новый глобальный союз "против Китая", заодно стремясь всячески заблокировать Иран, косвенно перекрывая кислород самой Индии. Впрочем, не особо успешно. Антииранские санкции официально проигнорировал Евросоюз, а Индия также отказалась их соблюдать. Что более чем наглядно показывает успешность самой концепции ирано-индийского экономического сближения.

Масштаб тут конечно совсем не "китайский", зато план четок и конкретен, предполагая окончание ключевых этапов уже в течение 4-5 лет. Не исключено, что прогресс в реализации индусами проекта ЮТК заметно подстегнет и темпы реализации "шелкового пути". В любом случае в предстоящие пять лет, особенно с учетом строительства моста на Сахалин и далее до Японии, мир ожидают большие перемены. Главная битва века глобального континента против мирового звездно-полосатого острова обещает быть очень интересной.

Александр Запольскис

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На фото порт Чабахар в Иране

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