Логика и С-400 возобладали над волей США: Эксперт назвал Эрдогана первопроходцем

Турция стала примером страны-члена НАТО, которая не боится отстаивать свой суверенитет и идти наперекор воле США. Об этом РИА ФАН заявил политолог Андрей Иванов.

По мнению эксперта, Анкара смогла доказать, что ничего страшного не произойдет, если проигнорировать угрозы Вашингтона, став примером для других. А президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стал первопроходцем, одобрив сделку по закупке у России ЗРК С-400.

"Турция как член НАТО стала закупать вооружения у России. Просто исходя из здравой логики и выгоды", - пояснил Иванов, назвав это новой вехой для системы глобальной безопасности.

При обычном сценарии другие государства прогибались под США, однако Анкара отдала приоритет вопросам обороны и прагматизму.

Напомним, в конце прошлого века Турция присоединилась к программе по разработке многофункционального истребителя-бомбардировщика Lockheed Martin F-35. Анкара была готова потратить порядка 11 миллиардов долларов на закупку нескольких десятков самолетов. Первоначальные же инвестиции оценивались приблизительно в 175 миллионов долларов.

При этом входящее в состав НАТО государство не раз жаловалось на своих союзников, указывая на то, что США не хотят продавать комплексы ПВО Patriot. А руководство альянса оказывало давление, вынудив турецких политиков расторгнуть контракт на китайские ЗРК HQ-9.

В 2017 году было найдено альтернативное решение: за 2,5 миллиарда долларов Турция закупит четыре дивизиона ЗРК С-400 у России. Первые поставки должны были начаться в 2020 году, однако стороны договорились ускорить процесс, сдвинув сроки на лето 2019 года.

Из-за военного контракта с Россией Анкара вновь оказалась под прессингом со стороны Вашингтона, который отказался предоставлять самолеты F-35 турецкой стороне, а также пригрозил санкциями.

Однако турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган отказался идти на уступки тем, кто однажды уже пытался его свергнуть. 10 июля 2019 года политик решил послать оппонентам ответный сигнал, пригрозив задействовать для обороны новые ЗРК в случае необходимости.