Логика ЕС: Санкции против России неэффективны, но их продлили

Евросоюз продлил санкции против России ещё на полгода. При этом в ЕС признали их неэффективность и озадачились поиском новых реакций на действия России.

Решение о продлении санкций против России на ближайшие полгода было принято на саммите ЕС в Брюсселе. Решение подтвердил глава Еврокомиссии Шарль Мишель. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Мишеля, ни один из членов ЕС не выступил против продления санкций. Это связано с единодушным мнением Европы об отсутствии прогресса в урегулировании кризиса в Донбассе.

Несмотря на единство во мнении о продлении санкций, члены ЕС усомнились в их эффективности. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон после саммита в Брюсселе заявил, что нынешняя логика Евросоюза в виде "санкции в ответ на агрессию" более не видится эффективной.