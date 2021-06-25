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Логика ЕС: Санкции против России неэффективны, но их продлили
25 июня 2021, 23:15 • 73 • Политика
Евросоюз продлил санкции против России ещё на полгода. При этом в ЕС признали их неэффективность и озадачились поиском новых реакций на действия России.
Решение о продлении санкций против России на ближайшие полгода было принято на саммите ЕС в Брюсселе. Решение подтвердил глава Еврокомиссии Шарль Мишель. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Мишеля, ни один из членов ЕС не выступил против продления санкций. Это связано с единодушным мнением Европы об отсутствии прогресса в урегулировании кризиса в Донбассе.
Несмотря на единство во мнении о продлении санкций, члены ЕС усомнились в их эффективности. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон после саммита в Брюсселе заявил, что нынешняя логика Евросоюза в виде "санкции в ответ на агрессию" более не видится эффективной.
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