Логика – это «москальская лженаука»

Что хотите, со мной делайте, но я не откажусь от уверенности, что новые министры украинского правительства выбирались по методике, чтобы прежний состав Кабмина Украины кусал себе локти от зависти. К примеру, министр иностранных дел Вадим Пристайко наверняка вызвал перед Новым годом острый приступ зависти у своего предшественника Павло Климкина, заявив, что Германия и Франция могут попасть в энергетическую зависимость от России из-за «Северного потока – 2». Следите за логикой пациента.

- Вы, немцы, сейчас строите газопровод «Северный поток – 2» по Балтийскому морю, чтобы сделать подачу газа, который ранее проходил через Украину, более независимой. Но помните: Россия остается источником газа, - заявил он и добавил, что если Россия не захочет поставлять по ним газ, «трубопроводы могут стать пустыми».

И подчеркнул, что Украина «гарантирует» поставку газа Франции и Германии по газопроводам украинской ГТС. Оставим в стороне, что газопровод строят совсем не немцы. И что аргумент из категории «захочет – не захочет» целиком и полностью отражает менталитет нынешней украинской власти, а Россия всегда исполняет обязательства по контрактам. Интересно другое – а откуда появится в украинском газопроводе тот газ, поставки которого Украина «гарантирует» Германии и Франции? В том умозрительном варианте, что Россия вдруг «не захочет». Г-н Пристайко сам его добудет на украинских месторождениях или где-то еще? Понятно, что решение такой интеллектуальной задачи не по силам новому Мининдел Украины. Но неужели во всем ведомстве не нашлось ни одного человека, который бы указал ему на логическую прореху в его рассуждениях и обещаниях величиной с черную дыру.

Между тем, министр Пристайко мог бы для начала ознакомиться с динамикой в области газоснабжения Старого Света, чтобы не пугать попугаев своими выступлениями. Доля российского газа в последние годы среди всех поставок в Европу только растет. В 2015-м она составляла 40%, на Норвегию приходилось 37%. Еще 13% заняли поставки в Европу СПГ (сжиженный природный газ). В нынешнем году по итогам второго квартала по трубопроводам Россия поставила в Европу 45% от всего потребленного газа, еще 4,75% пришло из России в виде СПГ. А вот Норвегия утратила свои позиции. Доля норвежского в нынешнем году составила всего лишь 25%. Помимо всего прочего, здесь сыграли свою роль и снижение добычи на месторождениях Норвегии, и закрытие норвежцами целого ряда мощностей. К слову, что касается СПГ, то из России в Европу его приходит больше, чем из тех же США, на чью долю пришлось лишь 3%.

Норвежцы продолжают сокращать свои мощности и будут этим заниматься и в ближайшие годы. Закрывает месторождение и Дания. В Европе нарастает потенциально дефицит газа. К 2025 году нехватка газа по сравнению с нынешним уровнем поставок и потребления в Европе вырастет с 31 до более 160 млрд. кубометров. В этих условиях пригодились бы и украинская ГТС, и «Северные потоки», и «Турецкие потоки», чтобы закрыть эту брешь. Казалось бы, чем не вариант. Но не для украинского министра, который пытается напугать европейцев самим же собой придуманными тупыми страшилками, полагая, что они на таком же уровне умственного развития, что и он сам.

Впрочем, на самом деле удивляться тут нечему. Все та же логика, согласно которой, главное – не жить самому хорошо, а лишь бы у соседа корова сдохла. И обычные логика и здравый смысл для такого индивидуума – всего лишь москальская лженаука.