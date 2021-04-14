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Лоферы за тысячу долларов и новое лицо. Журналисты не узнали Порошенко
14 апреля 2021, 02:55 • 91 • Политика
Бывший президент Украины Пётр Порошенко так резко изменил имидж, что многие журналисты буквально не узнали лидера "Европейской солидарности". Политик пришёл в Раду в лоферах стоимостью почти в тысячу долларов и продемонстрировал коллегам своё новое лицо.
Многие сотрудники СМИ обратили внимание, как сильно изменился внешний вид экс-президента, который примерно год назад начал активно худеть. Во-первых, Порошенко сменил обувь. На заседание согласительного совета депутатских фракций он пришёл в лоферах (туфли без шнурков) от дорогого французского бренда Louis Vuitton и в хорошо сидящем пиджаке, который больше не выглядит мятым, как раньше.
Как сообщает украинский портал Страна.ua, стоимость таких туфель сегодня составляет 875 долларов (67,6 тысячи рублей).
Во-вторых, изменилось лицо политика. Вероятнее всего, ему сделали блефаропластику - операцию на веках, благодаря которой исчезли мешки под глазами.
По его словам, благодаря операции бывший президент сильно помолодел, и теперь ему трудно дать 55 лет.
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