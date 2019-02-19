Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Наши и останутся нашими навсегда!": Почти 2/3 взрослых жителей Курил ...
"Популяризирует современную агрессию России": Украинские дипломаты в С...
Австрийский газовый магнат порадовался "концу украинской монополии" с ...
"Работа ЕС над Альянсом с Россией поставила бы Трампа на место": Bloom...
Главная / В мире

Лобстеры и 20-килограммовая форель: Российский эмигрант рассказал, как питаются во время "продовольственного кризиса" в Венесуэле

19 февраля 2019, 11:54  •  186 • В мире
Экс-петербуржец рассказал, как ему живется в Венесуэле последние восемь лет. Эмигрант описал, чем питается в "продовольственный кризис" в Боливарианской Республике. Его рацион состоит из хамона за $15, 20-килограммовой форели свежего улова и лобстеров.
Один из российских жителей перебрался на ПМЖ в Венесуэлу несколько лет назад. В связи с тем, что в Сети много вбросов о быте рядовых венесуэльцев, он решил рассказать о своей реальной повседневной жизни в южноамериканском государстве.
На сервисе Pikabu пользователь HonestTale описал множество аспектов своей жизни.
Мужчина прибыл на остров Маргарита 8 лет назад в возрасте 27 лет из Петербурга (президентом страны тогда был Уго Чавес - прим. ред.). Первое впечатление было у нашего героя следующее: доехав на арендованной машине до заправки, с трудом нашёл мелочь, чтобы расплатиться.
"Да, бензин тут бесплатный", - заключил мигрант.
Больше всего жителя России радовали море, прекрасный климат, остров Маргарита, 350 солнечных дней в году и постоянные +27.
В доступе было сколько угодно пива, лобстеров, рыбы.
"Социалистический рай закончился как-то резко и неожиданно. Инфляция в миллион процентов, дефицит, национальная гвардия, потрошащая предпринимателей на предмет спекулятивных товаров, преступность - все это нарисовалась тут в последние года три", - разочарованно пишет рассказчик.
Первым пропало пиво, констатирует мужчина.
"Как же живётся в стране сейчас? Я бы выразил это одним словом "ДИКО"! Я живу не в охраняемом поселке, и поэтому наличие дома оружия - это необходимость", - рассказывает переселенец.
Мужчина прикладывает фотографию револьвера на своей прикроватной тумбе.
Грустные сообщения на этом заканчиваются. Далее автор пишет, что в стране нормально функционируют кинотеатры, концерты, аквапарки, бары и рестораны. Цены примерно раза в полтора-два раза ниже, чем в России.
Рыбалка представляет из себя вытягивание двадцатикилограммовых форелин, барракуд, кинг-фишей и дорады по 50 кг.
"Дайвинг, подводная охота - все это в избытке", - описывает свою жизнь экс-петербуржец.
Основной рацион - хамон, пармезан, рыба, лобстеры, мидии и прочее.
Автор пока не планирует уезжать из страны и надеется, что ситуация стабилизируется.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


186
Источник
Похожие новости
19 февраля 2019, 01:54
«Оскорблены этими словами»: как высказывания представителей Тель-Авива привели к отмене саммита «вышеградской четвёрки»
18 февраля 2019, 22:39
«Акт необоснованного давления»: как в России отреагировали на блокировку Facebook проектов RT
19 февраля 2019, 01:54
«Опыт заокеанских коллег»: с чем связаны претензии британских парламентариев к Facebook
Загрузка...
19 февраля 2019, 11:39
«Ошеломляющие обвинения»: как республиканцы намерены раскрыть «бюрократический заговор» против Трампа
18 февраля 2019, 19:39
Порошенко избавился еще от одного советника, претендующего на президентство
19 февраля 2019, 08:39
Американские наёмники ЧВК Kroeker Partners были задержаны на Гаити - источник
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
19 февраля 2019, 08:39
Австрийский газовый магнат порадовался "концу украинской монополии" с запус...
19 февраля 2019, 02:09
"По краю ходит старик": Глава Еврокомиссии Юнкер пригрозил США ответными са...
19 февраля 2019, 05:24
"Потерявший свою душу": Британка по приюту для кошек и Красной площади выне...
19 февраля 2019, 02:09
"Мы готовы на все": Сбежавшие из Венесуэлы военные записали обращение к Мад...
19 февраля 2019, 02:09
Американские военные вышли на "тропу войны" с русским чертополохом
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 февраля 2019, 12:54
Падение белого орлана: Короткий афоризм Лаврова про стыд обнажил масштаб потерь США
15 февраля 2019, 10:09
«Держите по пакетику»: как в Ростове-на-Дону полицейские заставляли граждан признаваться в хранении наркотиков
17 февраля 2019, 20:54
Соловьев преподал урок истории немецкому эксперту: "Вы приносили войну на нашу землю два раза"
13 февраля 2019, 09:24
Небензя поправил слова постпреда ФРГ при ООН о «взятии» Россией Минска
13 февраля 2019, 03:09
"Вот я, а вот "Бук". А вот геолокация секретных учений": Баранец о русских солдатах, сливших военные тайны в Сеть
13 февраля 2019, 03:09
"Игры кончились, вам уже из-за океана говорят!": Анна Шафран одернула украинского русофоба словами США - видео
17 февраля 2019, 07:54
"Лучше поздно, чем никогда": Захарова рассказала, как внимательно слушал Лаврова экс-посол США Макфол
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.