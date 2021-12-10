Лоббисты мигрантов в России травят своих оппонентов. Кто заказчик?

На примере Валерия Фадеева мы в очередной раз убедились, что лоббисты мигрантов в России не чураются медийных кампаний по травле своих оппонентов.

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев не первый раз становится объектом травли. Сейчас, например, его "бьют" за призыв наладить миграционную политику. О проблеме с мигрантами Валерий Фадеев высказался в беседе с президентом России Владимиром Путиным:

Как организовать привлечение работников из российских регионов? - спросил Фадеев.

Кроме того, глава СПЧ добавил, что нарушение мигрантами законодательства, в том числе участие в массовых драках, должно приводить к их высылке из страны. Этого хватило для запуска большой медийной кампании против главы СПЧ. Хотя стоит отметить, что Валерий Фадеев высказал опасения большинства русских, ежедневно анализирующих сводки преступлений с участием мигрантов, которых принимает наша страна.

Надо сказать, Владимир Путин жёстко очертил принципы привлечения мигрантов в Россию. Да, вполне вероятно, для поддержки экономики их помощь нужна. Но:

Нужно заниматься тем, чтобы те люди, которые хотели бы приехать к нам на работу, уже готовились к этой поездке в нашу страну и к работе здесь у себя на родине, изучали язык, наше законодательство, знали бы свои права, знали бы то, на что ориентируют их наши общественные организации и государственные органы по соблюдению законов и правил Российской Федерации, наших обычаев,

- подчеркнул Владимир Путин.

Мигранты дешевле. А если подумать?

Честной критической реакции на вопрос-ответ Фадеева и Путина не последовало. А проплаченной сколько угодно. Мы уже рассказывали о цене кампании, запущенной против главы СПЧ и в защиту мигрантов. Смешно, что привлечь к кампании пытались даже телеграм-каналы, системно выступающие за ужесточение миграционной политики в России. Выходит, заказчикам нужно было как можно быстрее погасить пыл Фадеева, поэтому базу площадок даже не анализировали.

В защиту Валерия Фадеева уже выступили многие эксперты. В том числе высказался политолог Роман Антоновский.

Глава СПЧ Валерий Фадеев продолжает меня радовать. О том, что он резко выступил против табличек на среднеазиатских языках в столичном метро, вы уже знаете. На встрече с Путиным он также остро и по делу говорил о проблемах с мигрантами.

Антоновский напомнил и о других тезисах Валерия Фадеева, звучавших в ходе встречи с членами СПЧ. Например, он говорил о заработной плате мигрантов, которая в реальности довольно высока. То есть тезис о дешёвом привлечении "гостей столицы" к работе рассыпается на глазах. Ранее об этом говорил и учредитель "Первого русского" Константин Малофеев: