«Лоббистские уловки»: в конгрессе США спрогнозировали затраты на обновление парка боевых самолётов до 2050 года

ВВС США понадобится от $15 млрд до $26 млрд ежегодно на обновление парка боевых самолётов. Такой прогноз содержится в докладе управления конгресса США по бюджету. Предполагается, что до 2030 года будут продолжаться закупки истребителей пятого поколения F-35, а затем аналитики рассчитывают на появление машин шестого поколения. Опрошенные RT эксперты напоминают, что у F-35 было выявлено множество недостатков и в условном воздушном бою он уступил F-16. Специалисты сомневаются, что американцам удастся избежать подобных проблем с будущими проектами, и считают, что цель доклада — добиться увеличения финансирования Пентагона.

В управлении по бюджету конгресса США подсчитали стоимость обновления военно-воздушного флота страны. Как отмечают в ведомстве, срок службы многих военных самолётов приближается к окончанию.

«Согласно прогнозу управления конгресса США по бюджету, во второй половине 2020-х годов стоимость закупок новых летательных аппаратов превысит $15 млрд, а в 2033 году достигнет пикового значения — $26 млрд», — сообщается в документе.

Таким образом, к 2030-м годам потребуется в среднем $23 млрд в год, а затем, в 2040-х годах, показатель снова уменьшится до $15 млрд. Для сравнения: стоимость закупки новых воздушных кораблей составляла порядка $12 млрд в год в период с 1980 по 2017 год. При этом отмечается, что все расчёты указаны в валютном эквиваленте на 2018 год.

В американском ведомстве также отмечают, что стоимость новейших самолётов шестого поколения, которые, по оценкам экспертов, должны появиться уже к началу 2030-х годов, рассчитывается, исходя из необходимости улучшения их технических характеристик.

Вместе с тем в управлении конгресса США подчёркивают, что прогнозы могут быть неточными. Так, реальные затраты могут быть ниже, если ВВС США решат продлить срок службы некоторых воздушных судов или если стоимость закупаемых самолётов будет ниже прогнозов ведомства. Впрочем, в управлении не исключают, что общая сумма может быть и выше.

В настоящее время ВВС США насчитывают 5,6 тыс. военных самолётов. При этом возраст части парка воздушных судов достигает 60 лет. Так, на вооружении Соединённых Штатов с 1958 года находится 21 многофункциональный военно-транспортный самолёт КС-135. А большинство самолётов были поставлены в 1980—1990-х годах, их возраст сейчас составляет 26—30 лет.

Член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков в беседе с RT объяснил, с чем связана необходимость обновления лётного парка ВВС США. По мнению эксперта, при президенте Бараке Обаме основное внимание уделялось обеспечению военных операций, тогда как оружейное лобби, которое занимается обновлением и ремонтом техники, в том числе лётной, не получало финансирования.

«Пришло к тому, что каждый третий самолёт армии Соединённых Штатов Америки сейчас не может быть поднят в воздух, потому что не прошёл сертификации для армии США. Это означает, что по большому счёту каждый третий самолёт является формально недееспособным, недействующим. То есть лётные силы Соединённых Штатов Америки в одночасье могут сократиться на 30%», — отметил Судаков.

В июне 2018 года представители ВВС США сообщили о приостановке полётов стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer после выявленных проблем с системой катапультирования. С 1983 года было построено 100 таких самолётов, однако по состоянию на август 2017 года в строю находилось 62 бомбардировщика, из них, по оценкам ВВС, лишь порядка 25 были в состоянии боеготовности.

«Требуются деньги»





Согласно докладу, замене будут подлежать дорогостоящие истребители F-16C/D и F-15C/D, многоцелевой военный истребитель F-15E, а также грузовой самолёт C-130 и бомбардировщик B-1B.

Так, управление по бюджету конгресса США планирует разработку новейшего истребителя шестого поколения Penetrating Counter Air (PCA). Стоимость одного самолёта, по оценкам, будет составлять $300 млн.

Ожидается, что PCA заменит существующие модели F-22 Raptor и F-15 Eagle.

F-22 Raptor

Reuters

Самолёт PCA по сравнению с используемым сегодня F-22, вероятно, будет демонстрировать лучшие показатели дальности полёта и нагрузки, более совершенные технологии «стелс» и обработки данных, прогнозируют специалисты американского ведомства.

«Эти характеристики помогут ему действовать в условиях продвинутых средств ПВО, которыми, по мнению Минобороны США, в будущем могут обладать Китай, Россия и другие потенциальные противники», — подчёркивается в документе.

Вместе с тем другие стелс-самолёты, такие как бомбардировщик B-2 и истребители F-22 и F-35A, подорожали, что привело к уменьшению объёмов производства и общих закупок. В управлении по бюджету отмечают, что сдержать рост стоимости самолётов PCA также может быть затруднительно.

При этом в американском ведомстве подчёркивают, что прогнозы до 2050 года выглядят весьма смутными, поскольку «изменения обстановки в области национальной безопасности и будущие бюджеты ВВС неизвестны».

«Однако долгосрочное прогнозирование полезно, поскольку может помочь конгрессу, Министерству обороны и ВВС устанавливать надлежащие бюджеты для закупок новых летательных аппаратов», — говорится в документе.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин уверен, что этот документ нужен для получения Пентагоном дополнительного финансирования под предлогом обновления лётного парка.

«Им требуются деньги. Они стараются выбить больше ассигнований для себя: машины у них очень дорогие. Бюджет Пентагона на 2019 год — $716 млрд, и Трамп ещё им добавил $34 млрд, теперь $750 млрд будет — и не хватает. А у нас около $50 млрд бюджет — и наша армия примерно равна американской. Когда раздаются такие голоса, это не всегда связано с заменой старого парка на новый. Им просто надо больше денег», — пояснил он.

Также в документе говорится, что до 2030 года ВВС США продолжат закупать самолёты F-35. Согласно данным ведомства, самолёт F-35A должен заменить штурмовик A-10 и истребитель F-16C/D, поэтому «на замещение каждого самолёта A-10 и F-16C/D управление конгресса США по бюджету запланировало расходы в размере $94 млн (средняя прогнозируемая цена закупки F-35A)».

Военный эксперт Сергей Судаков напомнил, как новейший американский истребитель пятого поколения F-35 в условном воздушном бою уступил самолёту F-16 — ветерану ВВС США.

«Инновационные лаборатории, которые разрабатывали новый истребитель, затратили огромнейшее количество ресурсов, но их цель не оправданна... По большому счёту здесь вопрос не в том, что нужно было создать уникальную машину, а в том, чтобы создать максимально дорогую машину, чтобы армия США заплатила за неё максимально высокую цену. Поэтому здесь вопрос не лётно-тактических качеств самолёта, а прежде всего лоббистских группировок, которые смогли пролоббировать создание худшего самолёта с худшими показателями в реальности», — сказал он.

В 2015 году в США был проведён тренировочный бой между новейшим F-35 и 40-летним F-16, в ходе которого боевая машина пятого поколения по ряду параметров уступила F-16. В частности, отмечается, что, несмотря на внушительные технические характеристики, самолёт F-35 обладает недостаточной манёвренностью для ведения ближнего боя.

В свою очередь, военный эксперт Алексей Леонков заявил, что F-35 стал своего рода недоразумением. При этом он отметил, что 2030 год — это очень далёкая перспектива и непонятно, что к тому времени произойдёт, поэтому говорить о каких-то технологических прорывах и заделах можно лишь «умозрительно».

«Если мы начнём рассматривать другие самолёты, то F-35 вышел вообще самолётом-недоразумением, но почему-то ему присудили звание самолёта пятого поколения. Чтобы появился самолёт шестого поколения, нужно как минимум полностью освоить поколение пятое. То есть выйти на поколение 5+, 5++. Вот у нас (в России. — RT) делается всё последовательно: самолёты четвёртого поколения Миг-29 и Су-27 прошли эти все стадии, то есть у нас есть самолёты поколения 4++ — это Су-35С и Миг-35. В результате в России появился самолёт Су-57, который является самолётом пятого поколения», — добавил эксперт.

Леонков также напомнил, что на F-35 было потрачено «сумасшедшее количество денег».

«Очень долго они его создавали — и в результате гора родила мышь. Денег было потрачено сумасшедшее количество только на одну невидимость. Американцы на свою стелс-технологию в общей сложности потратили $200 млрд, а в итоге создали технику, которую мы всё равно видим и можем сбивать», — пояснил он.

«Лоббистские уловки»

Опрошенные RT эксперты отмечают, что стоимость новейших военных самолётов не является гарантией их превосходных тактико-технических характеристик.

Член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков уверен, что технические характеристики воздушного судна можно оценивать только в реальных условиях.

«Реальность и то, что есть на бумаге, всегда различаются. Поэтому Соединённые Штаты Америки, если будут так же идти по принципу «давайте пролоббируем, создадим нечто очень дорогое», в дальнейшем, как я полагаю, будут очень сильно отставать в потенциальной гонке вооружений, потому как нельзя подаваться на исключительно лоббистские уловки, надо смотреть на практику», — отметил эксперт в беседе с RT.

Между тем (при значительной разнице военных бюджетов) российские разработки по ряду параметров превосходят американские аналоги.

Заслуженный пилот России, член комиссии при президенте Российской Федерации по вопросам развития авиации общего назначения Юрий Сытник в беседе с RT рассказал, что за последние 5—6 лет российские разработки продвинулись далеко вперёд.

«F-16, F-15 и другие модели подобного типа самолётов (как Eurofighter, шведский самолёт Saab) — они все выпуска 1980—1990-х годов. Сегодня 2018 год, то есть им 25—28 лет. А Россия очень сильно скакнула вперёд: за последние 5—6 лет у нас появились Миг-35, Су-34, Су-30СМ и другие машины, которые по своим тактико-техническим данным превосходят зарубежные аналоги», — пояснил он.

Так, по словам эксперта, оборудование, которое установлено на российских самолётах Су-35, Миг-25, Миг-35, позволяет видеть цели на 20—40 км дальше. Поэтому эксперты полагают, что российская авиация будет иметь преимущество.

Кроме того, эффективность самолёта во многом зависит от профессионализма пилотов, считает Юрий Сытник.

«Американцы не могут показать того, что показывают наши лётчики, такие как Вотинцев, Богдан. Они показывают и кобру Пугачёва, и на месте крутятся, и самолёт зависает, потом уходит. Пока американские лётчики так летать не могут. Поэтому говорят, что наши самолёты более манёвренные», — подчеркнул эксперт.

Так, в мае 2018 года начались государственные испытания российского истребителя МиГ-35. Как отмечают специалисты, самолёт относится к поколению 4++, то есть по своим тактико-техническим характеристикам приближается к машинам пятого (новейшего) поколения, а по вооружению превосходит некоторые из них.

В декабре 2018 года Минобороны РФ получило сотый по счёту многофункциональный истребитель поколения 4++ Су-35С. Отмечается, что самолёт сочетает в себе функции истребителя и бомбардировщика и обладает средствами прорыва современной противовоздушной обороны.