«ЛК»: Литва угрожает не признать выборы в Госдуму России

Депутат ЕП от Литвы подготовил проект рекомендаций для Совета Европы

«Член Европарламента (ЕП) Андрюс Кубилюс предлагает структурам Европейского союза (ЕС) пересмотреть стратегию сотрудничества с Россией, включая применение более жёстких санкций, а также поддержку добивающемуся демократии обществу и странам «Восточного партнёрства»,

– сообщает русскоязычная газета Литвы «Литовский курьер».

Издание отмечает, что литовский политик, член Консервативной партии представил целый ряд своих предложений во время заседания Комитета по иностранным делам (КИД) ЕП. Среди этих предложений и проект рекомендаций для Совета ЕС и Еврокомиссии, который будет рассмотрен наряду с предложениями других евродепутатов, однако не ранее июля. Если же проект Кубилюса поддержат и утвердят, его ждёт ещё одно голосование – в сентябре, так что в любом случае процесс это не быстрый.

Тем не менее, литовский политик проявляет поразительную активность, особенно с тех пор, как его назначили постоянным докладчиком КИД по вопросам России.

Политики, назначенные на эту должность, на период всего срока полномочий становятся ответственными за формулирование позиции ЕС по конкретной тематике, поясняет «Литовский курьер».

«Мы подготовили ряд предложений, включённых в пакет по стратегии. Сейчас такие обсуждения стратегии в отношениях с Россией начались как раз и в Европейском совете. Структурно мы выделили три направления: отпугивание, сдерживание и поддержка в процессе трансформации на пути к демократии»,

– цитирует издание литовского политика.

По его словам, в проекте подготовленного проекта содержится обращение к Евросоюзу продолжать и не ослаблять давление на Россию, делать это при сотрудничестве с Североатлантическим альянсом, а также отказаться от использования российских газа и нефти. Что касается европейских санкций в отношении России, то следует упростить механизм их введения, чтобы санкции можно было вводить оперативно.

Впрочем, всё это – далеко не новые предложения, новое в этом проекте, разработанном литовским евродепутатом, является требование к ЕС не признавать выборы в Государственную думу Российской Федерации. Объясняет своё требование Кубилюс очень просто – по его мнению, президент России Владимир Путин может «перенять опыт» президента белорусского и отправить всю оппозицию в тюрьму.

«Так что Западу следует готовиться к тому, чтобы не признать такие выборы, а это значит, что должно быть приостановлено членство в тех международных организациях, где действуют парламентские ассамблеи. Прежде всего – Совет Европы и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)»,

– настаивает евродепутат, который до этого был замечен в попытках примирить оппозицию и власти Грузии, после чего между Вильнюсом и Тбилиси произошёл дипломатический скандал.

И ещё одно требование к Брюсселю озвучил Кубилюс – необходимо улучшить сотрудничество со странами «Восточного партнёрства», поскольку Европа недостаточно активно этим занимается, в отличие от Литвы, которая не устаёт совать свой нос в дела как соседей, так и стран, которые находятся на другом конце мира.

«Помощь Евросоюза странам «Восточного партнёрства», особенно тем, у которых есть договор об ассоциации: Украине, Молдавии и Грузии, может иметь очень большое значение в плане надежды для жителей демократической России добиваться перемен»,

– рассказал депутат-консерватор журналистам.

Он настаивает – уже сегодня всем евродепутатам следует думать о том, как будут выглядеть новые отношения Евросоюза и будущей демократической России, «когда такая трансформация произойдёт».

Совсем недавно китайская пресса очень верно определила место Литвы в мире: «Когда такая маленькая страна ведёт себя агрессивно и превращается в инструмент соперничества великих держав, это чревато неприятностями». Однако Вильнюс продолжает в том же духе.