Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Не протянут 4 года": Британцы "попрощались" с США после сло...
Владимир Зеленский и Иван Баканов отправляют в отставку главу МВД Украины Арсена...
"Ответку" давать опасно": Политолог оценила коварство ВСУ в Донба...
"Начнёшь говорить - бойкот": Макаревичу раскрыли глаза на "изменч...
Главная / В мире

«ЛК»: Литва угрожает не признать выборы в Госдуму России

28 мая 2021, 01:15  •  35 • В мире
Депутат ЕП от Литвы подготовил проект рекомендаций для Совета Европы
«Член Европарламента (ЕП) Андрюс Кубилюс предлагает структурам Европейского союза (ЕС) пересмотреть стратегию сотрудничества с Россией, включая применение более жёстких санкций, а также поддержку добивающемуся демократии обществу и странам «Восточного партнёрства»,
– сообщает русскоязычная газета Литвы «Литовский курьер».
Издание отмечает, что литовский политик, член Консервативной партии представил целый ряд своих предложений во время заседания Комитета по иностранным делам (КИД) ЕП. Среди этих предложений и проект рекомендаций для Совета ЕС и Еврокомиссии, который будет рассмотрен наряду с предложениями других евродепутатов, однако не ранее июля. Если же проект Кубилюса поддержат и утвердят, его ждёт ещё одно голосование – в сентябре, так что в любом случае процесс это не быстрый.
Тем не менее, литовский политик проявляет поразительную активность, особенно с тех пор, как его назначили постоянным докладчиком КИД по вопросам России.
Политики, назначенные на эту должность, на период всего срока полномочий становятся ответственными за формулирование позиции ЕС по конкретной тематике, поясняет «Литовский курьер».
«Мы подготовили ряд предложений, включённых в пакет по стратегии. Сейчас такие обсуждения стратегии в отношениях с Россией начались как раз и в Европейском совете. Структурно мы выделили три направления: отпугивание, сдерживание и поддержка в процессе трансформации на пути к демократии»,
– цитирует издание литовского политика.
По его словам, в проекте подготовленного проекта содержится обращение к Евросоюзу продолжать и не ослаблять давление на Россию, делать это при сотрудничестве с Североатлантическим альянсом, а также отказаться от использования российских газа и нефти. Что касается европейских санкций в отношении России, то следует упростить механизм их введения, чтобы санкции можно было вводить оперативно.
Впрочем, всё это – далеко не новые предложения, новое в этом проекте, разработанном литовским евродепутатом, является требование к ЕС не признавать выборы в Государственную думу Российской Федерации. Объясняет своё требование Кубилюс очень просто – по его мнению, президент России Владимир Путин может «перенять опыт» президента белорусского и отправить всю оппозицию в тюрьму.
«Так что Западу следует готовиться к тому, чтобы не признать такие выборы, а это значит, что должно быть приостановлено членство в тех международных организациях, где действуют парламентские ассамблеи. Прежде всего – Совет Европы и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)»,
– настаивает евродепутат, который до этого был замечен в попытках примирить оппозицию и власти Грузии, после чего между Вильнюсом и Тбилиси произошёл дипломатический скандал.
И ещё одно требование к Брюсселю озвучил Кубилюс – необходимо улучшить сотрудничество со странами «Восточного партнёрства», поскольку Европа недостаточно активно этим занимается, в отличие от Литвы, которая не устаёт совать свой нос в дела как соседей, так и стран, которые находятся на другом конце мира.
«Помощь Евросоюза странам «Восточного партнёрства», особенно тем, у которых есть договор об ассоциации: Украине, Молдавии и Грузии, может иметь очень большое значение в плане надежды для жителей демократической России добиваться перемен»,
– рассказал депутат-консерватор журналистам.
Он настаивает – уже сегодня всем евродепутатам следует думать о том, как будут выглядеть новые отношения Евросоюза и будущей демократической России, «когда такая трансформация произойдёт».
Совсем недавно китайская пресса очень верно определила место Литвы в мире: «Когда такая маленькая страна ведёт себя агрессивно и превращается в инструмент соперничества великих держав, это чревато неприятностями». Однако Вильнюс продолжает в том же духе.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



35
Источник
Похожие новости
27 мая 2021, 00:30
Главу МИД Германии возмутило "неприемлемое" решение Москвы
27 мая 2021, 02:20
В Риге попытались сгладить вину перед белорусами: "Лицемерие"
27 мая 2021, 12:25
Россия едва не потеряла Китай из-за секретной группы высших генералов
27 мая 2021, 17:55
"Многие не верили… очень зря": На детях в ЕС провели опыт
27 мая 2021, 12:25
Časopis argument: Европа не раз предавала Чехию
27 мая 2021, 06:00
В США одобрен препарат для лечения COVID
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 мая 2021, 03:25
"Начнёшь говорить - бойкот": Макаревичу раскрыли глаза на "изменчивый мир"
21 мая 2021, 06:05
Киев сообщил, когда "станет понятно" с Донбассом. Причины завязаны на Путине
22 мая 2021, 08:40
Русских с техникой блокировали в Сомали. Всё решило появление морской пехоты
22 мая 2021, 05:00
Политолог определил главный просчёт США с майданом: "Крым не мог не уйти"
23 мая 2021, 00:15
Торговец оружием озвучил, что на самом деле хранилось на скандальных складах во Врбетице
23 мая 2021, 03:55
Украина останется без Чёрного моря: Генерал ВСУ озвучил условие
24 мая 2021, 00:05
Двоюродный брат Немцова бьёт в набат: "Кажется, начинаю понимать..."
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.