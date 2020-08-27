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«Лиза стала общим ребёнком тысяч родителей»: мама убитой в Саратове девочки о приговоре и жизни после трагедии
27 августа 2020, 20:00 • 103 • В России
Убийство девятилетней Лизы Киселёвой в октябре прошлого года без преувеличения всколыхнуло всю страну. Преступника, 35-летнего Михаила Туватина, два дня назад приговорили к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. RT поговорил с мамой девочки Еленой Киселевой о том, что помогло им с мужем пережить горе, как они отреагировали на пожизненный срок убийце и что изменилось в Саратове после трагедии.
© Facebook / РИА Новости
Елена, мама погибшей девятилетней девочки из Саратова Лизы Киселёвой, рассказала RT, что чувствует облегчение после вынесения судом обвинительного приговора в отношении убийцы её дочери — Михаила Туватина.
Ранее, 24 августа, Саратовский областной суд признал 35-летнего Туватина виновным по п. «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, сопряжённое с насильственными действиями сексуального характера) и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (действия сексуального характера с применением насилия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста) и приговорил его к пожизненному лишению свободы.
Напомним, девочка пропала 9 октября по дороге в школу. В тот же день МВД и волонтёры из отряда «Лиза Алерт» начали поиски. Вечером было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Подозреваемым оказался ранее дважды судимый 35-летний Михаил Туватин: полицейских насторожило, когда он сказал, что даже не слышал о пропаже девочки, которую к тому моменту искал весь город. Мужчина дал признательные показания: по его словам, за несколько месяцев до этого он самовольно завладел старым заброшенным гаражом, 9 октября его увидела Лиза и спросила, он ли владелец. Туватин утверждал, что испугался разоблачения, затащил девочку в гараж и убил её. Эксперты признали его вменяемым.
«Мы с родителями полностью удовлетворены приговором суда, это абсолютно адекватное наказание, соответствующее всей тяжести совершённого преступления», — заявила RT представительница потерпевшей стороны Александра Бакшеева.
RT поговорил с Еленой Киселёвой о том, как проходил судебный процесс.
— Что вы почувствовали, узнав о пожизненном сроке Туватину?
— Облегчение. Что справедливость восторжествовала. Когда судья огласила приговор, у меня ноги подкосились и слёзы ручьём полились. Наверное, это всё огромное напряжение, которое не отпускало нас в последние дни.
— Вы были на всех судебных заседаниях?
—Мы с мужем присутствовали только на последнем заседании. Нам хотелось лично услышать приговор для убийцы и посмотреть в его глаза. Жаль, но раскаяния в них мы не увидели.
— Пришлось вам брать на время следствия отпуск или увольняться с работы?
— Нет, не пришлось. Я репетитор по английскому языку и так же продолжала занятия с детьми. Единственное, некоторое время сразу после трагедии работать я не могла.
— Как реагировали родственники, знакомые после случившегося? Кто вас поддержал?
— Родные, друзья постоянно находились рядом с нами, и первое время мы вообще не оставались одни. Мы даже с мужем старались не оставаться поодиночке. Везде вместе были, переживали и поддерживали друг друга.
Очень много незнакомых людей общались с нами, встречая нас просто на улице или на просторах интернета. Люди переживали вместе с нами, пропуская нашу трагедию через себя. В тот момент Лиза стала общим ребёнком тысяч родителей.
Помню, как-то был звонок из Южно-Сахалинска, и незнакомый женский голос сказал, что скорбит вместе с нами. Тогда я поняла, что вся Россия объединилась в нашем горе. Я не могу выделить кого-то одного — считаю, что все морально помогали нам как могли.
— В прокуратуру была подана анонимная жалоба, где вас обвинили в том, что вы не проводили дочку в школу. Что вы думаете об авторе жалобы и были ли другие негативные комментарии в ваш адрес?
— Знаю, что жалоба была проверена, никаких нарушений не установлено, в возбуждении уголовного дела по ней отказано.
Тот, кто написал жалобу в прокуратуру, наверное, сам не имеет детей. Лизоньке через два месяца уже должно было исполниться десять лет. Она хотела быть самостоятельной и чувствовала себя таковой.
Негативных комментариев мне хватает, но я не обращаю на них внимания. Пишут люди, которых, возможно, такое горе не коснулось, и они даже не подозревают о том, с какими душевными муками живём мы.
— После вашего обращения местные власти снесли гаражи, где была убита Лиза. Что-то ещё изменилось после случившегося?
— Начнём с того, что местные власти не снесли гаражный кооператив, в котором погибла Лиза. Да, работа продолжается, и мы надеемся, что в скором времени увидим изменения в лучшую сторону. К тому же впереди 1 сентября, и по той дороге опять пойдут дети.
На данный момент снесли металлические гаражи, разбросанные в непосредственной близости около школы. Точечно разбирают кирпичные гаражи. Но это капля в море. Незаконными признаны 379 гаражей, а подлежат сносу 34. Остальные иски в суде. Когда будет поставлена точка в этой истории, неизвестно.
В целом в плане благоустройства города мы с инициативной группой «Лизонька» в Viber замечаем перемены. Так, установили фонарное освещение, сделали тротуары, закрыли люки. Однако работы ещё много. В городе проблемы с уборкой мусора, незакрытыми полуразрушенными многоэтажками, мимо которых дети ходят в школу.
— Вы живёте сейчас в том же доме?
— Мы живём там же, но уже думаем поменять место жительства. У нас растёт сын, и нам надо стремиться к лучшему ради него.
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