«Лиза стала общим ребёнком тысяч родителей»: мама убитой в Саратове девочки о приговоре и жизни после трагедии

Убийство девятилетней Лизы Киселёвой в октябре прошлого года без преувеличения всколыхнуло всю страну. Преступника, 35-летнего Михаила Туватина, два дня назад приговорили к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. RT поговорил с мамой девочки Еленой Киселевой о том, что помогло им с мужем пережить горе, как они отреагировали на пожизненный срок убийце и что изменилось в Саратове после трагедии.

Елена, мама погибшей девятилетней девочки из Саратова Лизы Киселёвой, рассказала RT, что чувствует облегчение после вынесения судом обвинительного приговора в отношении убийцы её дочери — Михаила Туватина.

Ранее, 24 августа, Саратовский областной суд признал 35-летнего Туватина виновным по п. «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, сопряжённое с насильственными действиями сексуального характера) и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (действия сексуального характера с применением насилия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста) и приговорил его к пожизненному лишению свободы.

Напомним, девочка пропала 9 октября по дороге в школу. В тот же день МВД и волонтёры из отряда «Лиза Алерт» начали поиски. Вечером было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Пропавшую девочку искали по всему Саратову и Энгельсу более 2000 человек. 10 октября полицейские начали вскрывать гаражные боксы, мимо которых могла проходить школьница. В одном из них около часа ночи 11 октября и было обнаружено тело Лизы.

Подозреваемым оказался ранее дважды судимый 35-летний Михаил Туватин: полицейских насторожило, когда он сказал, что даже не слышал о пропаже девочки, которую к тому моменту искал весь город. Мужчина дал признательные показания: по его словам, за несколько месяцев до этого он самовольно завладел старым заброшенным гаражом, 9 октября его увидела Лиза и спросила, он ли владелец. Туватин утверждал, что испугался разоблачения, затащил девочку в гараж и убил её. Эксперты признали его вменяемым.

«Мы с родителями полностью удовлетворены приговором суда, это абсолютно адекватное наказание, соответствующее всей тяжести совершённого преступления», — заявила RT представительница потерпевшей стороны Александра Бакшеева.

RT поговорил с Еленой Киселёвой о том, как проходил судебный процесс.

— Что вы почувствовали, узнав о пожизненном сроке Туватину?

— Облегчение. Что справедливость восторжествовала. Когда судья огласила приговор, у меня ноги подкосились и слёзы ручьём полились. Наверное, это всё огромное напряжение, которое не отпускало нас в последние дни.

— Вы были на всех судебных заседаниях?

—Мы с мужем присутствовали только на последнем заседании. Нам хотелось лично услышать приговор для убийцы и посмотреть в его глаза. Жаль, но раскаяния в них мы не увидели.

— Пришлось вам брать на время следствия отпуск или увольняться с работы?

— Нет, не пришлось. Я репетитор по английскому языку и так же продолжала занятия с детьми. Единственное, некоторое время сразу после трагедии работать я не могла.

Вообще не понимаю, как жила в то время. Тяжело было, ведь приходилось улыбаться, шутить, играть с младшим сыном, которому нужна была спокойная и уравновешенная мама. Он тоже очень тяжело переживал нашу потерю.

— Как реагировали родственники, знакомые после случившегося? Кто вас поддержал?

— Родные, друзья постоянно находились рядом с нами, и первое время мы вообще не оставались одни. Мы даже с мужем старались не оставаться поодиночке. Везде вместе были, переживали и поддерживали друг друга.

Очень много незнакомых людей общались с нами, встречая нас просто на улице или на просторах интернета. Люди переживали вместе с нами, пропуская нашу трагедию через себя. В тот момент Лиза стала общим ребёнком тысяч родителей.

Помню, как-то был звонок из Южно-Сахалинска, и незнакомый женский голос сказал, что скорбит вместе с нами. Тогда я поняла, что вся Россия объединилась в нашем горе. Я не могу выделить кого-то одного — считаю, что все морально помогали нам как могли.

— В прокуратуру была подана анонимная жалоба, где вас обвинили в том, что вы не проводили дочку в школу. Что вы думаете об авторе жалобы и были ли другие негативные комментарии в ваш адрес?

— Знаю, что жалоба была проверена, никаких нарушений не установлено, в возбуждении уголовного дела по ней отказано.

Тот, кто написал жалобу в прокуратуру, наверное, сам не имеет детей. Лизоньке через два месяца уже должно было исполниться десять лет. Она хотела быть самостоятельной и чувствовала себя таковой.

Посмотрите на улицу, где гуляют одни дети 8—11 лет. Кто может определить возраст, когда девочке можно одной пойти погулять или дойти до школы? Разве может себя защитить от подобных существ даже 15-летняя девочка? Нет. И что, потом родителей винить?

Негативных комментариев мне хватает, но я не обращаю на них внимания. Пишут люди, которых, возможно, такое горе не коснулось, и они даже не подозревают о том, с какими душевными муками живём мы.

— После вашего обращения местные власти снесли гаражи, где была убита Лиза. Что-то ещё изменилось после случившегося?

— Начнём с того, что местные власти не снесли гаражный кооператив, в котором погибла Лиза. Да, работа продолжается, и мы надеемся, что в скором времени увидим изменения в лучшую сторону. К тому же впереди 1 сентября, и по той дороге опять пойдут дети.

На данный момент снесли металлические гаражи, разбросанные в непосредственной близости около школы. Точечно разбирают кирпичные гаражи. Но это капля в море. Незаконными признаны 379 гаражей, а подлежат сносу 34. Остальные иски в суде. Когда будет поставлена точка в этой истории, неизвестно.

В целом в плане благоустройства города мы с инициативной группой «Лизонька» в Viber замечаем перемены. Так, установили фонарное освещение, сделали тротуары, закрыли люки. Однако работы ещё много. В городе проблемы с уборкой мусора, незакрытыми полуразрушенными многоэтажками, мимо которых дети ходят в школу.

— Вы живёте сейчас в том же доме?

— Мы живём там же, но уже думаем поменять место жительства. У нас растёт сын, и нам надо стремиться к лучшему ради него.