Ливийское перемирие осталось без ключевой подписи: Хафтар попросил дополнительное время - Лавров

Напомним, ранее в Москве прошли переговоры, на которых обсуждалось соглашение о перемирии между правительством Сарраджа и Хафтаром. В самом соглашении, по данным РИА Новости, речь идёт о договорённости сторон ливийского конфликта по определению линии соприкосновения для устойчивого прекращения огня. Кроме того, стороны должны были работать над стабилизацией ситуации в регионе.

Как сообщил ранее глава МИД России Сергей Лавров, итоговый документ в Москве подписан несколькими сторонами ливийского конфликта. В том числе главой правительства нацсогласия Ливии Файезом Сарраджем и главой Высшего госсовета Халедом Мишри. Однако документ о перемирии пока остался без одной ключевой подписи.

Как сообщил информагентству ливийский источник, глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар уехал из Москвы, так и не подписав соглашение. Причину озвучил Сергей Лавров. Он заметил, что Хафтар попросил дополнительное время.