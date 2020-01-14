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Ливийское перемирие осталось без ключевой подписи: Хафтар попросил дополнительное время - Лавров
14 января 2020, 13:54 • 64 • Политика
Глава ЛНА маршал Халифа Хафтар, по данным ливийского источника, уехал из Москвы, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Файеза Сарраджа. Таким образом документ пока остался без ключевой подписи. Как заметил глава МИД России Сергей Лавров, Хафтар попросил дополнительное время.
Напомним, ранее в Москве прошли переговоры, на которых обсуждалось соглашение о перемирии между правительством Сарраджа и Хафтаром. В самом соглашении, по данным РИА Новости, речь идёт о договорённости сторон ливийского конфликта по определению линии соприкосновения для устойчивого прекращения огня. Кроме того, стороны должны были работать над стабилизацией ситуации в регионе.
Как сообщил ранее глава МИД России Сергей Лавров, итоговый документ в Москве подписан несколькими сторонами ливийского конфликта. В том числе главой правительства нацсогласия Ливии Файезом Сарраджем и главой Высшего госсовета Халедом Мишри. Однако документ о перемирии пока остался без одной ключевой подписи.
Как сообщил информагентству ливийский источник, глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар уехал из Москвы, так и не подписав соглашение. Причину озвучил Сергей Лавров. Он заметил, что Хафтар попросил дополнительное время.
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