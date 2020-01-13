Ливийское перемирие: Ещё одна победа русской дипломатии

Автор:

Полонский Андрей

Договорённости России и Турции

Перемирие стало возможно в результате договорённостей между президентом России Владимиром Путиным и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые были достигнуты в Стамбуле 8 января во время переговоров, приуроченных к открытию «Турецкого потока». Таким образом, это перемирие, обеспеченное прямыми русско-турецкими консультациями, стало ещё одной победой отечественной дипломатии, продемонстрировавшей возможности двухсторонних отношений и согласования интересов даже в тех случаях, когда они кажутся на первый взгляд несовместимыми.

Напомним, Турция, так же как и Катар, долгие годы поддерживает правительство в Триполи, связанное с мусульманскими организациями, и прежде всего с «Братьями-мусульманами»*. В свою очередь Россия, не солидаризируясь официально ни с одной из сторон, имеет тесные контакты с маршалом Хафтаром, учившимся в СССР и неоднократно приезжавшим в нашу страну. При этом турецкие власти в последние месяцы неоднократно обвиняли Россию в том, что на стороне Хафтара воюют несколько сотен бойцов ЧВК Вагнера. Одновременно сами турки направили в Триполи своих военных советников и – по некоторым данным – бойцов турецких ЧВК. Однако вводить регулярные войска в Ливию Анкара остерегается.

Владимир Путин 11 января на пресс-конференции по итогам переговоров с Ангелой Меркель заявил, что если в Ливии и воюют наши сограждане, то они не представляют наше государство. Там, подчеркнул президент, много разных наёмников, которые отстаивают различные бизнес-интересы.

Россия имеет тесные контакты с маршалом Хафтаром, учившимся в СССР и неоднократно приезжавшим в нашу страну. Фото: Julien Mattia/Globallookpress

В любом случае теперь, после договорённостей с Эрдоганом и объявления перемирия, прямого возможного столкновения военных специалистов и советников из России и Турции удалось избежать. И это тоже большая дипломатическая подвижка. Нынешним весьма плодотворным отношениям Москвы и Анкары не нужны никакие дополнительные сложности и противоречия.

Вслед за Россией и Турцией

Вслед за Россией и Турцией ливийское перемирие поддержали и другие страны, чьи интересы так или иначе затронуты данным конфликтом. После переговоров за Путиным и Эрдоганом последовали президенты США и Египта Трамп и Ас-Сиси. У Трампа просто не было другого выхода, кроме как сыграть здесь вторым номером. К миротворческим призывам присоединились Франция, Италия, страны Персидского залива и другие заинтересованные стороны.

К истории ливийской смуты

Гражданская война в Ливии не прекращается с момента иностранной интервенции, свержения и варварского убийства лидера Ливийской Джамахирии Муаммара Каддафи (2011). В ней участвовали различные группировки, в том числе и радикальные исламские организации, такие как «Братья-мусульмане»* и другие. По итогам противостояния 2011–2014 годов исламисты и их союзники из числа прозападных демократов закрепились в столице страны Триполи, а законно избранная в 2014 году Палата представителей, где исламисты потерпели сокрушительное поражение, вынуждена была эвакуироваться в город Тобрук на северо-востоке страны.

В феврале 2014 года командующий Ливийской национальной армией генерал (ныне маршал) Халифа Хафтар объявил о низложении оставшихся в Триполи властных структур и обратился напрямую к ливийскому народу с призывом поддержать армию. На конфликт в Ливии существенное влияние оказывают и межплеменные противоречия, в своё время ставшие одной из причин кризиса и падения режима Каддафи.

Ливийская гражданская война – ярчайшее свидетельство хаоса и развала, к которым привела регион авантюристическая политика США и их союзников на Ближнем Востоке в начале нынешнего века.

Ливия как узел противоречий

Богатая ресурсами и очень удачно геостратегически расположенная Ливия с давних времён становилась ареной столкновения самых разнонаправленных аппетитов и амбиций. Исторически есть здесь свои интересы и у России.

С одной стороны, Ливия со своими портами и протяжённым побережьем в Средиземном море открывает широкие логистические возможности. С другой – имеют значение как возможная разработка ливийских ресурсов (месторождения нефти сейчас находятся в основном на территориях, подконтрольных маршалу Хафтару), так и общие задачи продвижения нашей страны на африканском направлении (Ливия – своего рода ключ к Африке).

Турция же рассматривает Ливию как часть своей истории, великого «оттоманского наследия». Тема этого наследия вновь стала актуальной во времена Эрдогана, сильно отошедшего от внешнеполитической доктрины «распростившегося с прошлым» основателя Турецкой Республики Кемаля Ататюрка. Так же, как и Россию, Турцию интересуют порты, ресурсы и возможности политического влияния. Но так же, как и России, Турции нужна в первую очередь стабильная и самоопределившаяся независимая Ливия, и в этом наши интересы сходятся.

…Москва и Анкара в последние годы научились договариваться. И это даёт многострадальной Ливии, почти разрушенной за последнее десятилетие хищнической и авантюристической политикой «коллективного Запада», не умеющего и не желающего в своём «демократическом», а на самом деле неоколониалистском рвении учитывать местные интересы и местные особенности, очень существенный шанс. Хочется надеяться, что ливийцы при поддержке наших стран сумеют им воспользоваться.

*«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун») – террористическая организация, запрещена в России.